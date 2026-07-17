नोएडा की पारस टियारा सोसाइटी में AC फटने से भीषण आग, बड़ा हादसा टला- VIDEO
नोएडा की पारस टियारा सोसाइटी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एसी फटने के कारण आग भड़की। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। बड़ा हादसा टल गया।
नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी में देर रात करीब 11 बजे एक फ्लैट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग 7वीं मंजिल पर लगे एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस दौरान ऐसी में ब्लास्ट भी हुआ। जानकारी मिलते ही सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया।
जानकारी के अनुसार, सोसायटी में आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे फ्लैट का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही कूलिंग प्रोसेस भी किया। आगजनी के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। हालांकि समय रहते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया।
सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि आग एसी में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसे समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। घटना में किसी के घायल होने या किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। यह घटना थाना सेक्टर-142 क्षेत्र की है। समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल फायर विभाग आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच कर रहा है।
मेंहदी बनाने की फैक्ट्री में लगी आग
आग की एक अन्य घटना लोनी स्थित ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार तड़के हुई। यहां मेहंदी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई थी। फैक्ट्री में मौजूद गार्ड की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने एक फायर टेंडर से पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
दो मंजिला फैक्ट्री में लगी थी आग
जानकारी के अनुसार, ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर ए 4 में गौरव सचदेवा की स्टर्लिंग इंटरनेशनल नाम से मेंहदी बनाने की दो मंजिला फैक्ट्री है। फैक्ट्री में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड में शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे भूतल में आग लगे होने की सूचना दमकल विभाग और फैक्ट्री मालिक को दी। सूचना पर दमकल कर्मी तीन फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल उप निरीक्षक गौरव कुमार ने बताया कि आग भूतल पर मेहंदी सुखाने वाले ओवन में आग लगी हुई थी। कर्मचारियों ने एक फायर टेंडर से पानी डालकर थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मी आवश्यक दिशा निर्देश देकर लौट गए।
रिपोर्ट- हरदीप श्रीवास्तव
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन