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नोएडा की निक्की को जिंदा जलाए जाने का दावा करने वाली बहन पलट गई, अपना घर बसाने का फैसला

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, नोएडा
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ग्रेटर नोएडा में पिछले साल कथित तौर पर जिंदा जलाकर मार दी गई निक्की की बहन कंचन अब पुराने दावे से पलट गई है। उसने कोर्ट में अपना बयान बदल लिया है। पिता ने कहा कि कंचन का घर बसाने के लिए पंचायत में समझौता किया गया।

नोएडा की निक्की को जिंदा जलाए जाने का दावा करने वाली बहन पलट गई, अपना घर बसाने का फैसला

नोएडी की निक्की आपको याद है ना, वही जिसकी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी। उसी घर में ब्याही गई सगी बहन ने दावा किया था कि पति और सास समेत ससुराल के लोगों ने निक्की को जिंदा जलाकर मार दिया। लेकिन अब मामला पूरी तरह पलट गया है। निक्की की बहन कंचन अब कोर्ट में अपने बयान से पलट गई है तो मायकेवालों ने पंचायत में समझौता कर लिया।

निक्की मामले में दोनों पक्षों के बीच पंचायत में समझौता हो गया। पंचायत में तय हुआ है कि निक्की की बहन कंचन ससुराल नहीं जाएगी। वह पति के साथ दादरी में रहेगी। कंचन के कोर्ट में बयान दर्ज हुए थे, जिनमें वह अपने बयान से मुकर गई। बताया जा रहा है कि कंचन ने कहा है कि घटना के दिन घर में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में अब आरोपी विपिन को जल्द जमानत मिलने की उम्मीद है।

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सिरसा गांव निवासी निक्की की बहन कंचन ने 21 अगस्त 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि निक्की को उसके पति विपिन भाटी, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित ने मिलकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाकर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी पति विपिन भाटी को 23 अगस्त 2025 को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद सास दयावती, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

पंचायत में और क्या समझौते

इस मामले में फिलहाल सास, ससुर और जेठ जमानत पर जेल से बाहर हैं, जबकि आरोपी पति विपिन जेल में बंद है। अब इस मामले में घटना के नौ महीने बाद बेटी निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे पिता ने पंचायत में ससुराल पक्ष के लोगों से समझौता कर लिया। पिता भिखारी सिंह ने बताया कि बेटी कंचन का घर बसाने के लिए उन्होंने पंचायत का फैसला स्वीकार किया है। पंचायत में तय हुआ है कि कंचन अपनी ससुराल सिरसा नहीं जाएगी। वह सास और ससुर से अलग पति के साथ दादरी में रहेगी। कंचन के साथ निक्की का बेटा भी रहेगा। निक्की के पति विपिन के हिस्से की संपत्ति उसके बेटे के नाम होगी। पंचायत के समझौते को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अब निक्की को इंसाफ कैसे मिलेगा।

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अब भाभी के लिए इंसाफ की मांग उठी

निक्की मामले में समझौते के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि निक्की की भाभी मीनाक्षी का भी पंचायत फैसला करवाए। निक्की के भाई का विवाह पल्ला गांव में हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही निक्की के परिवार और उसकी भाभी मीनाक्षी के परिवार में विवाद हो गया था। मीनाक्षी अपने मायके पल्ला में रह रही है। निक्की हत्याकांड के बाद मीनाक्षी ने भी न्याय मांगा था। अब फिर यह बात निकाल कर सामने आई है कि पंचायत मीनाक्षी और उसकी ससुराल के बीच भी समझौता करवा दे तो मीनाक्षी का घर भी बस जाएगा।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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