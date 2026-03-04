नोएडा में महिलाओं से अभद्रता, विरोध करने पर कुत्ता छोड़ा; पिस्टल भी तानी
नोएडा के बसई गांव में रविवार सुबह दूध लेने जा रही दो महिलाओं से एक युवक ने रास्ते में अभद्रता की। महिलाओं ने जब किया तो उसने उन पर पालतू कुत्ते से हमला करा दिया। महिलाओं ने युवक पर पिस्टल तानने का आरोप लगा फेज-3 थाने में शिकायत की।
पीड़िता मंजू ने पुलिस को बताया कि वह सेक्टर-70 स्थित बसई गांव में रहती हैं। वह रविवार सुबह करीब पांच बजे पड़ोस में रहने वाली सुनीता के साथ दूध लेने जा रही थीं। जब वह पहलवान मार्केट के पास पहुंचीं तो अशोक पहलवान के घर से निकले युवक ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की नियत से पालतू कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते ने महिला के कपड़े फाड़ दिए। सुनीता ने मंजू को किसी तरह बचाने का प्रयास किया।
आरोप है कि युवक ने महिलाओं से गाली-गलौज कर सुनीता का मुंह दबा दिया। आरोपी ने उस समय खुद का नाम आजाद बताया और अपहरण करने की धमकी दी। आरोपी ने पिस्टल तानी तो दोनों महिलाएं भागने लगीं। आरोपी ने पिस्टल लेकर करीब 100 मीटर तक पीछा किया। पीड़ित महिलाओं ने आपबीती परिजन को बताई। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने जब आजाद नामक युवक को बुलाया तो पता चला कि महिलाओं पर हमला करने वाला सन्नी है।
रविवार से लेकर मंगलवार सुबह तक कोई कार्रवाई न होने पर दोपहर में बड़ी संख्या में लोग फेज-3 थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने और एफआईआर दर्ज करने के लिए टरकाने का आरोप लगाया। सेंट्रल नोएडा जोन के एडीसीपी आरके गौतम का कहना है कि महिलाओं पर पिस्टल तानने के आरोप गलत हैं। युवक की महिलाओं से कहासुनी हुई थी। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
