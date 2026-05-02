प्रीमियम सोसाइटी पर पानी का अकाल; नोएडा के शख्स ने VIDEO शेयर कर खोली पोल
नोएडा के एक शख्स अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी में पानी की कथित कमी को लेकर चिंता जताई है। उसका दावा है कि निवासियों को लगातार 2 दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं मिली है। सोसाइटी में पानी की भारी किल्लत के दावे का वीडियो सोसल मीडिया में वायरल हो रहा है।
नोएडा की एक आवासीय सोसाइटी में पानी की भारी किल्लत के दावे का वीडियो सोसल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर बिल्डर के झूठे वादों की पोल खोली है। वीडियो में दिखाया गया है कि 2 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण सोसाइटी में पानी के टैंकर मंगवाने पड़े हैं। निवासी का कहना है कि भारी-भरकम मेंटेनेंस शुल्क चुकाने के बावजूद उन्हें पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने बहस छेड़ दी है जहां अन्य यूजर्स ने भी नोएडा की सोसाइटियों में खराब प्रबंधन और सुविधाओं के अभाव पर नाराजगी जताई है। लोगों का मानना है कि आलीशान जीवन का सपना दिखाकर बिल्डर फ्लैट खरीदारों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।
'आधार मेहरोत्रा' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर वीडियो में दावा कि निवासियों को लगातार दो दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं मिली है। इसमें शख्स ने मौजूदा हालात को दिखाया और बिल्डर की ओर से किए गए वादों पर सवाल उठाए। VIDEO 'आधार मेहरोत्रा' नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया था। क्लिप में शख्स ने एक पानी का टैंकर दिखाया जिसे कथित तौर पर पानी की कमी का सामना करने के बाद सोसाइटी में बुलाया गया था।
वीडियो में यूजर ने बताया कि हमारी सोसाइटी में पानी की भारी कमी हो गई है। बिल्डर की व्यवस्था बहुत खराब है। पानी के लिए टैंकर बुलाना पड़ रहा है। कल भी पानी नहीं आया था और आज भी पानी नहीं है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि बिल्डर ने बड़े सपने दिखाए थे लेकिन असलियत में पानी तक नहीं मिलता है। इस बात से पता चलता है कि फ्लैट खरीदने वालों से अच्छे जीवन का वादा किया गया था लेकिन हकीकत में खरीदार पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए परेशान हो रहे हैं।
इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कई यूजर्स ने नोएडा और उसके आस-पास के इलाकों की दूसरी रेजिडेंशियल सोसाइटियों में भी इसी तरह की समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कई लोगों ने यह भी बताया कि निवासी मेंटेनेंस के लिए भारी-भरकम शुल्क चुकाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें पानी, बिजली और निर्माण कार्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 'प्रीमियम' सोसाइटियों की यही असलियत है। मेंटेनेंस शुल्क तो बहुत अधिक है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। बिल्डर वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निवासियों को पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती हैं।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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