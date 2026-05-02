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प्रीमियम सोसाइटी पर पानी का अकाल; नोएडा के शख्स ने VIDEO शेयर कर खोली पोल

May 02, 2026 07:08 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, नोएडा
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नोएडा के एक शख्स अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी में पानी की कथित कमी को लेकर चिंता जताई है। उसका दावा है कि निवासियों को लगातार 2 दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं मिली है। सोसाइटी में पानी की भारी किल्लत के दावे का वीडियो सोसल मीडिया में वायरल हो रहा है।

प्रीमियम सोसाइटी पर पानी का अकाल; नोएडा के शख्स ने VIDEO शेयर कर खोली पोल

नोएडा की एक आवासीय सोसाइटी में पानी की भारी किल्लत के दावे का वीडियो सोसल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर बिल्डर के झूठे वादों की पोल खोली है। वीडियो में दिखाया गया है कि 2 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण सोसाइटी में पानी के टैंकर मंगवाने पड़े हैं। निवासी का कहना है कि भारी-भरकम मेंटेनेंस शुल्क चुकाने के बावजूद उन्हें पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने बहस छेड़ दी है जहां अन्य यूजर्स ने भी नोएडा की सोसाइटियों में खराब प्रबंधन और सुविधाओं के अभाव पर नाराजगी जताई है। लोगों का मानना है कि आलीशान जीवन का सपना दिखाकर बिल्डर फ्लैट खरीदारों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।

'आधार मेहरोत्रा' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर वीडियो में दावा कि निवासियों को लगातार दो दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं मिली है। इसमें शख्स ने मौजूदा हालात को दिखाया और बिल्डर की ओर से किए गए वादों पर सवाल उठाए। VIDEO 'आधार मेहरोत्रा' नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया था। क्लिप में शख्स ने एक पानी का टैंकर दिखाया जिसे कथित तौर पर पानी की कमी का सामना करने के बाद सोसाइटी में बुलाया गया था।

वीडियो में यूजर ने बताया कि हमारी सोसाइटी में पानी की भारी कमी हो गई है। बिल्डर की व्यवस्था बहुत खराब है। पानी के लिए टैंकर बुलाना पड़ रहा है। कल भी पानी नहीं आया था और आज भी पानी नहीं है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि बिल्डर ने बड़े सपने दिखाए थे लेकिन असलियत में पानी तक नहीं मिलता है। इस बात से पता चलता है कि फ्लैट खरीदने वालों से अच्छे जीवन का वादा किया गया था लेकिन हकीकत में खरीदार पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए परेशान हो रहे हैं।

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कई यूजर्स ने नोएडा और उसके आस-पास के इलाकों की दूसरी रेजिडेंशियल सोसाइटियों में भी इसी तरह की समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कई लोगों ने यह भी बताया कि निवासी मेंटेनेंस के लिए भारी-भरकम शुल्क चुकाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें पानी, बिजली और निर्माण कार्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 'प्रीमियम' सोसाइटियों की यही असलियत है। मेंटेनेंस शुल्क तो बहुत अधिक है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। बिल्डर वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निवासियों को पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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