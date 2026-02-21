नोएडावासियों को बड़ी राहत; भंगेल एलिवेटेड के नीचे सड़क बननी शुरू, कब तक होगी पूरी?
नोएडा के भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे आगाहपुर से फेज-2 तक टूटी सड़कों की मरम्मत का काम 36 करोड़ की लागत से शुरू हो गया है। प्राधिकरण और सेतु निगम का विवाद सुलझने के बाद जून अंत तक सड़क और नाले का निर्माण पूरा होगा।
नोएडा के भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे टूटी सड़कों की मरम्मत का काम आखिरकार शुरू हो गया है। आगाहपुर से फेज-2 तक सड़क की हालत बहुत खराब थी, जिससे लोगों को गहरे गड्ढों और लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। प्राधिकरण और सेतु निगम के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब सुलझ गया है और करीब 36 करोड़ रुपये की लागत से इस प्रोजेक्ट को जून के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
सफर होगा आसान
डीएससी यानी दादरी-सूरजपुर-छलेरा मार्ग पर भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। यहां सड़क, नाला, यूटर्न समेत अन्य काम चार महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद वाहन चालकों का सफर आसान हो जाएगा।
जगह-जगह गहरे गड्ढे
अभी एलिवेटेड रोड के नीचे सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज-2 तक दोनों तरफ सड़क पूरी तरह टूटी हुई है। जगह-जगह गहरे गड्ढे हो रखे हैं। शाम होते ही सफर और मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के अंतराल में लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। काफी देर से अब प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड के जरिए सड़क बनाने का काम शुरू कराया है।
जून अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे काम
अधिकारियों ने बताया कि करीब 36 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, नाला और अन्य चीजें बनाई जाएंगी। यह सभी काम जून अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। जुलाई में बारिश का मौसम शुरू होने के दौरान लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
करीब छह महीने से गतिरोध बना हुआ था
एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क समेत अन्य चीजें कौन बनाएगा, इसको लेकर प्राधिकरण और सेतु निगम के बीच गतिरोध बना हुआ था। काम के दौरान सेतु निगम ने लापरवाही बरती थीं। इसको लेकर प्राधिकरण ने शासन को पत्र भेजा था।
लागत को लेकर विवाद चल रहा
बेशक भंगेल एलिवेटेड रोड शुरू होने के साथ-साथ अब सड़क बनाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी लागत को लेकर सेतु निगम और प्राधिकरण के बीच विवाद बना हुआ है। सेतु निगम की ओर से बकाया देने के लिए प्राधिकरण को लगातार पत्र दिए जा रहे हैं।
लोगों को लंबा चक्कर काटना पड़ रहा
एलिवेटेड रोड के नीचे से फेज-2 ओर आने-जाने का रास्ता अब भी बंद है। लोगों को सेक्टर-82 बस टर्मिनल, सेक्टर-93 होते हुए फेज-2 की ओर लंबा चक्कर काटकर आना-जाना पड़ रहा है। इस मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि फेज-2 की ओर जिस जगह एलिवेटेड रोड चढ़-उतर रहा है, उसके बराबर में नाला है। ऐसे में हादसे का खतरा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।