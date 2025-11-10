नोएडा में पुल की रेलिंग से टकरा कर पलटी पिकअप, 6 लोग 25 फीट नीचे गिरे, 2 की मौत

संक्षेप: नोएडा के थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के हिंडन पुल और एफएनजी एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर रविवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। एक पिकअप वैन रेलिंग से टकरा कर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए।

गौतमबुद्धनगर जिले के थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के हिंडन पुल और एफएनजी एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर रविवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। एक पिकअप वैन रेलिंग से टकरा कर पलट गई। इससे पिकअप में बैठे 6 लोग पुल से नीचे गिर गए जबकि कई वाहन के नीचे दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। तीन की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है। पिकअप में सवार लोग हिंडन नदी में मां काली की मूर्ति विसर्जित कर घर लौट रहे थे।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हिंडन में मूर्ति विसर्जित कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा टेंपो रविवार शाम को एफएनजी लिंक मार्ग स्थित पुल पर पलट गया। हादसे में टेंपो से उछलकर छह लोग 25 फीट नीचे सड़क के किनारे जमीन पर जा गिरे। इनमें से दो लोगों की मौत हो गई जबकि कुल 14 लोग घायल हो गए। घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि रविवार शाम करीब पांच बजे एक टेंपो में करीब 16 से अधिक लोग सवार थे। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। सभी लोग टैंपो में सवार होकर सेक्टर-73 स्थित सर्फाबाद गांव आ रहे थे। बिसरख की ओर से एफएनजी की तरफ आने वाले मार्ग पर जैसे ही हिंडन पुल पार किया तो लिंक मार्ग पर चालक नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित होकर टेंपो डिवाइडर से टकराकर पलट गया।

टेंपो में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। छह लोग हवा में उछलकर करीब 25 फीट नीचे सड़क किनारे जमीन पर जाकर गिरे। उनके सिर, नाक से खून निकलने लगा। पुल के ऊपर और नीचे घायलों को बचाने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पीआरवी, थाना पुलिस और चौकी प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई। कुछ घायलों को एंबुलेंस से तो कुछ को पुलिस के वाहनों में रखकर अस्पताल पहुंचाया गया।