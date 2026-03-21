नोएडा में होटल के लिए प्लॉट लेने का मौका, ई-निलामी से होगा आवंटन
नोएडा प्राधिकरण ने होटलों के भूखंडों की योजना शुरू की है। सेक्टर-105 में एक होटल प्लॉट के लिए दो कंपनियों ने आवेदन किया है। सेक्टर-151 में जमीनों के लिए निवेशकों ने उत्साह दिखाया है।
नोएडा प्राधिकरण ने हाल ही में होटल के 6 प्लॉट के लिए योजना निकाली थी, जिसमें सेक्टर-105 के एक बड़े भूखंड के लिए दो कंपनियों ने रुचि दिखाई है। जिन भूखंडों के लिए आवेदन नहीं आए, उनके लिए समय बढ़ाते हुए कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इससे पहले 2009-10 में होटल योजना विवादों और कानूनी जांच के कारण फंस गई थी, जिसके बाद कई प्रयासों के बावजूद कंपनियां निवेश के लिए आगे नहीं आ रही थीं।
नोएडा में करीब 20 साल बाद नए होटल बनने की उम्मीद जगी है। प्राधिकरण की ओर से निकाली गई होटल के छह में से एक भूखंड की योजना में दो कंपनियों ने आवेदन किया है। जो कंपनी आरक्षित मूल्य से अधिक की बोली लगाएगी, उसे भूखंड आवंटित कर दिया जाएगा।
वर्ष 2005-06 के आसपास प्राधिकरण ने योजना लाकर होटलों के लिए कुछ भूखंड आवंटित किए थे। इसमें रेडिसन जैसे होटल खुले थे। इसके बाद प्राधिकरण कॉमनवेल्थ गेम्स के समय वर्ष 2009-10 में फिर से होटल भूखंडों की योजना लेकर आया। इस होटल भूखंड योजना का आवंटन जांच के घेरे में आ गया। कोतवाली सेक्टर-20 में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई।
पूरी नहीं हो सकी योजना
ऐसे में यह योजना गड़बड़ी की वजह से पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद प्राधिकरण बीते 16 साल में प्राधिकरण चार-पांच बार होटल के भूखंडों की योजना लेकर आया, लेकिन योजनाएं सफल नहीं हो सकीं। कंपनियां आवेदन करने के लिए आगे नहीं आईं। ऐसे में यह योजना आगे नहीं बढ़ी।
5 भूखंड के लिए कोई आवेदन नहीं
अब पिछले महीने प्राधिकरण ने एक बार फिर होटल के 6 भूखंडों की योजना लॉन्च की। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इसमें पांच भूखंड के लिए कोई आवेदन नहीं आया। एक भूखंड 7500 वर्ग मीटर के लिए दो कंपनियों ने आवेदन किया है। यह भूखंड सेक्टर-105 में है। जिन भूखंडों के लिए आवेदन नहीं आए, उनके लिए समय बढ़ाते हुए कंपनियों को मौका दिया जाएगा।
ग्रुप हाउसिंग में पांच आवेदन
सेक्टर-151 में दो ग्रुप हाउसिंग भूखंड के लिए भी योजना निकाली गई थी। इनके लिए पांच आवेदन आए हैं। यह सेक्टर नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और परी चौक के पास स्थित है। ऐसे में यहां बिल्डर योजना लॉन्च करने को लेकर इच्छुक हैं।
व्यावसायिक श्रेणी में 14 आवेदन आए
प्राधिकरण ने व्यावसायिक भूखंडों की योजना भी लॉन्च की थी। इनके लिए 14 आवेदन आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 20 हजार वर्ग मीटर से बड़े 6 भूखंड थे जिनमें से 4 भूखंड के लिए 11 आवेदन आए हैं जबकि 20 हजार वर्ग मीटर से कम 5 भूखंड थे। इन 5 में से 2 भूखंड के लिए 3 आवेदन आए हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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