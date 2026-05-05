Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नोएडा में देर रात पूल पार्टियों पर रोक; नियम तोड़ा तो लाइसेंस रद्द, क्या टाइमिंग?

May 05, 2026 02:25 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, नोएडा
share

नोएडा प्रशासन ने देर रात चलने वाली पूल पार्टियों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब स्विमिंग पूल निर्धारित समय तक ही खुलेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा में देर रात पूल पार्टियों पर रोक; नियम तोड़ा तो लाइसेंस रद्द, क्या टाइमिंग?

नोएडा प्रशासन ने देर रात तक चलने वाली पूल पार्टियों पर लगाम लगाने के लिए नए कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार, अब स्विमिंग पूल केवल सुबह 5:30 से 9:30 बजे और शाम 4:00 से रात 10:00 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। रात 10 बजे के बाद पूल पार्टियों और अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला शोर-शराबे, सुरक्षा चिंताओं और स्थानीय निवासियों की शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी होटलों और क्लबों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा प्रशासन ने शहर में बढ़ती देर रात पूल पार्टियों पर सख्त रुख अपनाया है। जिला खेल अधिकारी के निर्देश पर नोएडा के सभी स्विमिंग पूल के संचालन समय को निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत अब देर रात तक पूल खुला रखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है नई टाइमिंग?

जिला खेल अधिकारी की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी मंगलवार को दी गई। इसमें उन्होंने बताया कि स्विमिंग पूल का इस्तेमाल सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक और शाम 4:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि, खासकर देर रात पूल पार्टी, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

क्यों लिया गया निर्णय?

प्रशासन का कहना है कि हाल के दिनों में देर रात तक चलने वाली पूल पार्टियों से कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही थीं। शोर-शराबा, नशे की शिकायतें और स्थानीय निवासियों की परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

निरस्त किए जा सकते हैं लाइसेंस

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्विमिंग पूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। साथ ही जुर्माने के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नोएडा प्रशासन ने सभी क्लब, होटल और निजी स्विमिंग पूल संचालकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे।

ये भी पढ़ें:रात भर साथ, सुबह युवक युवती ने चौथी मंजिल से लगा दी छलांग; नोएडा में खौफनाक घटना
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में होगी NDRF टीम की तैनाती, जवानों को इस सेक्टर में मिलेंगे फ्लैट

नोएडा पुलिस विभाग में बड़े बदलाव

इस बीच नोएडा पुलिस विभाग में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रशासन दुरुस्त करने के लिए कई बड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। नोएडा के डीसीपी साद मियां खान अब विदेशी नागरिकों और नशीली दवाओं (नारकोटिक्स) से जुड़े मामलों को भी संभालेंगे। मुख्यालय और प्रोटोकॉल देख रहे रवि शंकर निम को अब पुलिस लाइन्स की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शैलेन्द्र कुमार सिंह अब अपराध (क्राइम) विभाग का काम भी देखेंगे। महिला सुरक्षा और साइबर सेल की प्रभारी शैव्या गोयल को अब इंटेलिजेंस और कानून-व्यवस्था का अतिरिक्त काम सौंपा गया है।

ये भी पढ़ें:सिरसा-खेरली नहर रोड की चौड़ाई 3 मीटर बढ़ेगी, दनकौर से सिकंद्राबाद जाना होगा आसान
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।