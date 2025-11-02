नोएडा के ममूरा में हादसा; अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप लीक होने से धमाका, अफरा-तफरी

संक्षेप: नोएडा के मामूरा गांव स्थित एक अस्पताल के आईसीयू में आक्सीजन लाइन में लीकेज से ब्लास्ट हो गया। इसके बाद आग लग गई। आईसीयू में भर्ती 8 मरीजों को निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। पढ़ें यह रिपोर्ट…

नोएडा के सेक्टर-66 के मामूरा गांव स्थित मार्क अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर के आईसीयू में रविवार दोपहर बारह बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से आक्सीजन लाइन में लीकेज के कारण धमाका हो गया। इसके बाद आईसीयू में भर्ती 8 मरीजों को निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। हालांकि नोएडा पुलिस और अस्पताल प्रबंधन, दमकल विभाग घटना के पहले ही मरीज की मौत की बात कह रहा है।

मरीजों को दूसरे वार्ड में लाया गया एसीपी वर्णिका सिंह ने बताया कि दोपहर 12 बजे के करीब मार्क अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगने और ऑक्सीजन लाइन में ब्लास्ट होने की सूचना मिली। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस टीम घटना के बाद मौके पर पहुंच गई। बिजली गुल होने और आक्सीजन आपूर्ति बाधित होने से आनन-फानन में आईसीयू में भर्ती 8 मरीजों को दूसरे वार्ड में लाया गया।

धुएं पर काबू पा लिया गया आसपास के अस्पतालों से एंबुलेंस और 15 आक्सीजन सिलेंडर तुरंत मंगवा लिए गए। दूसरे वार्ड में लाए गए गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया। अस्पताल के अंदर से निकलते धुएं पर करीब आधे घंटे में काबू पा लिया गया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन के लोग, मरीज, तीमारदार बाहर निकल आए।

मरीज की मौत का दावा हालांकि, दावा किया जा रहा है कि आक्सीजन आपूर्ति बाधित होने के दौरान आईसीयू में भर्ती बिजनौर निवासी 45 वर्षीय मरीज की मौत हो गई और जिस समय घटना हुई नरेश आईसीयू में ही थे।

अस्पताल प्रबंधन का इनकार हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है मरीज की मौत का घटना से कोई लेना देना नहीं है और उसकी मौत पहले ही हो गई थी। मौत के बाद मरीज के शव को परिजन बिजनौर लेकर चले गए।