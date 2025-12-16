नोएडा में धू-धू कर जली कार, पेंट व्यवसायी की जलकर मौत; पुलिस को इस बात का शक
नोएडा केथाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सोरखा गांव के पास चलती कार में आग लग जाने से एक पेंट व्यवसायी की जलकर मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात की बताई जाती है। पीड़ित कार से परथला चौक की तरफ जा रहा था।
नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सोरखा गांव के पास बर्निंग कार में एक शख्स के मारे जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जाता है कि बीती रात को चलती कार में आग लग गई। इस घटना में एक पेंट व्यवसायी की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
थाना सेक्टर 113 के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि राजकुमार सिंघल उम्र 46 वर्ष पेंट बेचने का व्यवसाय करते थे। सोमवार की देर रात को वह अपनी कार में सवार होकर परथला चौक की तरफ जा रहे थे तभी अचानक अज्ञात कारण से उनकी कार में आग लग गई।
बताया जाता है कि इस घटना के बाद राजकुमार सिंघल ने कार से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की लेकिन वह बाहर निकलने में सफल नहीं हो सके। वह कार में ही फंस गए। आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे राजकुमार की जिंदा जलकर मौत हो गई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तब तक कार जल गई थी। उन्होंने बताया कि राजकुमार सिंघल की डेड बॉडी को कार से बाहर निकला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि मृतक की कार में पेट या ज्वलनशील पदार्थ थिनर रखा था जिसकी वजह से आग ने तेजी पकड़ ली। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते जलकर खाक हो गई।