Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida news car catches fire paint businessman died burnt alive
नोएडा में धू-धू कर जली कार, पेंट व्यवसायी की जलकर मौत; पुलिस को इस बात का शक

नोएडा में धू-धू कर जली कार, पेंट व्यवसायी की जलकर मौत; पुलिस को इस बात का शक

संक्षेप:

नोएडा केथाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सोरखा गांव के पास चलती कार में आग लग जाने से एक पेंट व्यवसायी की जलकर मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात की बताई जाती है। पीड़ित कार से परथला चौक की तरफ जा रहा था। 

Dec 16, 2025 06:10 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सोरखा गांव के पास बर्निंग कार में एक शख्स के मारे जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जाता है कि बीती रात को चलती कार में आग लग गई। इस घटना में एक पेंट व्यवसायी की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाना सेक्टर 113 के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि राजकुमार सिंघल उम्र 46 वर्ष पेंट बेचने का व्यवसाय करते थे। सोमवार की देर रात को वह अपनी कार में सवार होकर परथला चौक की तरफ जा रहे थे तभी अचानक अज्ञात कारण से उनकी कार में आग लग गई।

बताया जाता है कि इस घटना के बाद राजकुमार सिंघल ने कार से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की लेकिन वह बाहर निकलने में सफल नहीं हो सके। वह कार में ही फंस गए। आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे राजकुमार की जिंदा जलकर मौत हो गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तब तक कार जल गई थी। उन्होंने बताया कि राजकुमार सिंघल की डेड बॉडी को कार से बाहर निकला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि मृतक की कार में पेट या ज्वलनशील पदार्थ थिनर रखा था जिसकी वजह से आग ने तेजी पकड़ ली। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते जलकर खाक हो गई।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।