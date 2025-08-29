Noida New land mafia list may be released next week DM called meeting नोएडा में 39 नए भूमाफिया की लिस्ट पर अगले हफ्ते होगा फैसला, DM ने बुलाई बैठक, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida New land mafia list may be released next week DM called meeting

नोएडा में 39 नए भूमाफिया की लिस्ट पर अगले हफ्ते होगा फैसला, DM ने बुलाई बैठक

 नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध इमारतें खड़ी कर लोगों को ठगने वाले 39 आरोपियों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा। जिला प्रशासन अगले सप्ताह इन भूमाफिया की लिस्ट पर मुहर लगा सकता है। इसके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाFri, 29 Aug 2025 12:23 PM
share Share
Follow Us on
नोएडा में 39 नए भूमाफिया की लिस्ट पर अगले हफ्ते होगा फैसला, DM ने बुलाई बैठक

नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध इमारतें खड़ी कर लोगों को ठगने वाले 39 आरोपियों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा। जिला प्रशासन अगले सप्ताह इन भूमाफिया की लिस्ट पर मुहर लगा सकता है। इसके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है।

नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, सलारपुर खादर में 24 खसरा नंबरों पर लोगों ने अवैध इमारतें बना ली हैं। प्राधिकरण के रोकने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। कई बार नोटिस जारी किए गए। इन खसरा नंबरों की सूची विज्ञापनों में छापी गई। यहां पर होने वाले निर्माणों को अवैध घोषित किया गया। लोगों से अपील की गई कि यहां पर किसी तरह की खरीद-फरोख्त न करें। यह सारी कवायद बेनतीजा रही। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने 39 लोगों और उनके अवैध निर्माणों को चिह्नित कर इसकी सूची जिला प्रशासन को सौंपी और उन्हें भूमाफिया घोषित करने की सिफारिश की। इनमें अतिक्रमण करने वालों में बिल्डर कंपनियों के प्रतिनिधि से लेकर कॉलोनाइजर तक शामिल हैं। पुलिस को उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने के लिए तहरीर भी सौंपी गई।

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से सौंपी गई लिस्ट को लेकर अगले सप्ताह एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है। बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें भूमाफिया घोषित करने के साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।

आरोपियों ने प्राधिकरण के नोटिस फाड़े : पिछले महीने प्राधिकरण ने संबंधित सभी इमारतों पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन के अंदर इनको स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक किसी ने इमारत को नहीं तोड़ा गया। यही नहीं, नोटिस को फाड़कर फिर से बचे हुए काम शुरू कर दिए गए। प्राधिकरण को इमारत के मालिकों ने बताया है कि संबंधित खसरा नंबर के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के साथ अतिक्रमण करने वालों को भूमाफिया घोषित कराने की कार्रवाई की जाएगी।

इन खसरा नंबरों पर अवैध इमारतें बनीं

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे खसरा संख्या 723, 724 नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित और खसरा संख्या 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752 व 753 प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि है। यहां पर अवैध रूप से 60 से ज्यादा इमारतों का निर्माण किया जा रहा है।