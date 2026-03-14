नोएडा में नए एलिवेटेड रोड की तैयारी; दिल्ली से सीधे यमुना एक्सप्रेसवे तक भरेंगे फर्राटा, यहां से होगा रूट

नोएडा शहर में एक और एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी चल रही है। इसे चिल्ला एलिवेटेड के उतरने वाले रैंप के आगे से सेक्टर-94 गोलचक्कर तक बनाने का निर्णय लिया गया है। यह एलिवेटेड करीब दो किलोमीटर लंबा होगा।

नोएडा शहर में एक और एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी चल रही है। इसे चिल्ला एलिवेटेड के उतरने वाले रैंप के आगे से सेक्टर-94 गोलचक्कर तक बनाने का निर्णय लिया गया है। यह एलिवेटेड करीब दो किलोमीटर लंबा होगा।

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फिल्म सिटी मार्ग का जाम खत्म करने के लिए 5.96 किलोमीटर लंबा चिल्ला एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। यह दिल्ली के चिल्ला रेगुलेटर से बनाया जा रहा है। यह मयूर विहार फ्लाईओवर को जोड़ेगा। नोएडा में यह महामाया फ्लाईओवर के पास उतारा जाएगा। इसके बाद ग्रेटर नोएडा की ओर जाने के लिए लोग नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम में न फंसें, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने नया एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया है। यह एलिवेटेड रोड चिल्ला एलिवेटेड के उतरने वाले रैंप के आगे से सेक्टर-94 गोलचक्कर तक बनाने की तैयारी है।

छह लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाना प्रस्तावित इसके आगे नोएडा को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए पहले से ही सेक्टर-94 से सेक्टर-150 तक छह लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाना प्रस्तावित है। यह करीब 31 किलोमीटर लंबा होगा। इस तरह दिल्ली से सीधे ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे तक एलिवेटेड रोड से बिना रुके वाहन चालक पहुंच सकेंगे। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना भी काफी आसान हो जाएगा।

नोएडा में अभी हैं दो एलिवेटेड रोड नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि चिल्ला एलिवेटेड रोड जहां से उतरेगा, वहां से सेक्टर-94 तक एक और एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसका सर्वे करवा लिया गया है। इसके बीच में करीब 17 मीटर ऊंचाई तक मजेंटा लाइन मेट्रो का एलिवेटेड ट्रैक गुजर रहा है। इसके चार मीटर ऊपर से ही एलिवेटेड रोड निकाला जाना मुमकिन है। जिस एलिवेटेड रोड को बनाने की योजना का सर्वे हुआ है, उसकी ऊंचाई 22 मीटर के करीब होगी। यह एलिवेटेड रोड सेक्टर-94 गोलचक्कर के पास मिला दिया जाएगा। अभी शहर में दो एलिवेटेड रोड पर वाहन चलते हैं।