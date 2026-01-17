कालिंदी कुंज से डिंडन तक ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, नोएडा CEO ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट

संक्षेप: नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने मास्टरप्लान रोड-3 पर यातायात सुधार के लिए विस्तृत सर्वे के निर्देश दिए हैं। कालिंदी कुंज से सेक्टर-123 तक लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए सर्विस रोड चौड़ी करने और अंडरग्राउंड सुविधाओं की जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

मास्टरप्लान रोड नंबर-तीन पर कालिंदी कुंज से हिंडन के पास स्थित सेक्टर-123 तक यातायात व्यवस्था सुधारी जाएगी। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने विस्तृत सर्वे करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

10 दिन में रिपोर्ट मांगी सीईओ ने अधिकारियों से भूमिगत ओवरहेड बिजली, सीवर लाइन जैसी सुविधाएं को लेकर 10 दिन में में रिपोर्ट मांगी है। सर्विस रोड चौड़ी करने समेत अन्य उपाय करने पर विचार किया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एमपी तीन रास्ता शहर के प्रमुख रास्तों में से एक है। इस पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यस्त समय में यहां कई प्वाइंट पर जाम की समस्या रहती है।

लोगों की शिकायत और जरूरत को देखते हुए शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने एमपी तीन रास्ते के कुछ मुख्य प्वाइंट का निरीक्षण कर स्थिति देखी। सेक्टर-73 एसआरएस अस्पताल, सेक्टर-70 की तरफ से मुख्य रास्ते की सड़क, सेक्टर-121 और क्लियो काउंटी सोसाइटी के पास रुककर सीईओ ने यातायात व्यवस्था समेत अन्य चीजें देखीं। इसके बाद उन्होंने बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को विस्तृत सर्वे करने के निर्देश दिए। इस रास्ते पर विभिन्न स्थानों पर बिछी हुई भूमिगत ओवरहेड सर्विसेज का सर्वे करते हुए 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक एके अरोड़ा, उपमहाप्रबंधक विजय रावल समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

बैक्वेंट हॉल के कारण अधिक जाम लग रहा इस रास्ते पर होशियारपुर और सफार्बाद गांव के सामने कई बैक्वेंट हॉल हैं। इन जगह शाम के समय लंबे जाम की समस्या होती है। यातायात पुलिस की ओर से बैक्वेंट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है।