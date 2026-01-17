Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida mp 3 road traffic jam kalindi kunj sector 123 ceo lokesh m survey
कालिंदी कुंज से डिंडन तक ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, नोएडा CEO ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट

कालिंदी कुंज से डिंडन तक ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, नोएडा CEO ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट

संक्षेप:

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने मास्टरप्लान रोड-3 पर यातायात सुधार के लिए विस्तृत सर्वे के निर्देश दिए हैं। कालिंदी कुंज से सेक्टर-123 तक लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए सर्विस रोड चौड़ी करने और अंडरग्राउंड सुविधाओं की जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

Jan 17, 2026 10:03 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

मास्टरप्लान रोड नंबर-तीन पर कालिंदी कुंज से हिंडन के पास स्थित सेक्टर-123 तक यातायात व्यवस्था सुधारी जाएगी। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने विस्तृत सर्वे करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

10 दिन में रिपोर्ट मांगी

सीईओ ने अधिकारियों से भूमिगत ओवरहेड बिजली, सीवर लाइन जैसी सुविधाएं को लेकर 10 दिन में में रिपोर्ट मांगी है। सर्विस रोड चौड़ी करने समेत अन्य उपाय करने पर विचार किया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एमपी तीन रास्ता शहर के प्रमुख रास्तों में से एक है। इस पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यस्त समय में यहां कई प्वाइंट पर जाम की समस्या रहती है।

लोगों की शिकायत और जरूरत को देखते हुए शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने एमपी तीन रास्ते के कुछ मुख्य प्वाइंट का निरीक्षण कर स्थिति देखी। सेक्टर-73 एसआरएस अस्पताल, सेक्टर-70 की तरफ से मुख्य रास्ते की सड़क, सेक्टर-121 और क्लियो काउंटी सोसाइटी के पास रुककर सीईओ ने यातायात व्यवस्था समेत अन्य चीजें देखीं। इसके बाद उन्होंने बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को विस्तृत सर्वे करने के निर्देश दिए। इस रास्ते पर विभिन्न स्थानों पर बिछी हुई भूमिगत ओवरहेड सर्विसेज का सर्वे करते हुए 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक एके अरोड़ा, उपमहाप्रबंधक विजय रावल समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:ग्रेनो के सूरजपुर में बनेगा नमो भारत ट्रेन जंक्शन, 72 KM रूट पर होंगे 22 स्टेशन

बैक्वेंट हॉल के कारण अधिक जाम लग रहा

इस रास्ते पर होशियारपुर और सफार्बाद गांव के सामने कई बैक्वेंट हॉल हैं। इन जगह शाम के समय लंबे जाम की समस्या होती है। यातायात पुलिस की ओर से बैक्वेंट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है।

ये भी पढ़ें:ठंड की वजह से नोएडा में फिर स्कूलों को बंद किया गया, गाजियाबाद में टाइमिंग तय

इन रास्तों पर अधिक दिक्कत

  • महामाया फ्लाईओवर
  • सेक्टर-37 यू-टर्न के पास
  • सेक्टर-34 के सामने
  • सेक्टर-52 होशियारपुर के सामने
  • सेक्टर-71 बाबा बालकनाथ मंदिर के सामने
  • सेक्टर-72 बैक्वेंट हॉल के सामने
  • सेक्टर-73 बसई गांव के सामने
  • पर्थला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Noida News Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।