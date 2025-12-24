दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली नोएडा की हवा, महीने में चौथी बार रहा सबसे प्रदूषित

संक्षेप: गौतमबुद्ध नगर में दिन में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। इसके बावजूद दिन में वायु प्रदूषण कम नहीं हुआ। नोएडा का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले के मुकाबले तापमान दो डिग्री बढ़ा।

नोएडा मंगलवार को एक बार फिर देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां का एक्यूआई 424 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 388 रहा। इस महीने में चार बार नोएडा देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। नोएडा का एक्यूआई इस महीने में छह बार गंभीर श्रेणी में जा चुका है। नोएडा का एक्यूआई सोमवार के मुकाबले में मंगलवार को 60 अंक अधिक रहा। वहीं, ग्रेनो का एक्यूआई 56 अंक अधिक बढ़ा। जिले का सबसे वायु प्रदूषित स्थान सेक्टर-1 रहा। यहां का एक्यूआई 460 दर्ज किया गया। सभी स्थानों पर पीएम 2.5 का स्तर पीएम 10 के स्तर से अधिक था। मंगलवार को सुबह आठ बजे तक थोड़ा कोहरा था। इसके बाद धूप निकली।

गौतमबुद्ध नगर में दिन में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। इसके बावजूद दिन में वायु प्रदूषण कम नहीं हुआ। नोएडा का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले के मुकाबले तापमान दो डिग्री बढ़ा। अगले छह दिनों तक सुबह कोहरे का अनुमान है। लिहाजा हवा की गति कम होने की स्थिति में एक्यूआई 400 के आसपास रहने का अनुमान है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण सामग्री न ढंकने पर मंगलवार को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बोर्ड ने सेक्टर-50 और सेक्टर-80 के औचक निरीक्षण के दौरान ग्रेप के नियमों का उल्लंघन पाया। दोनों स्थानों पर 50-50 हजार का जुर्माना किया गया। इन स्थानों पर निर्माण सामग्री को ढंक कर नहीं रखा गया था। दो महीनों में छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।

शहर AQI नोएडा 426 दिल्ली 412 गाजियाबाद 392 ग्रेटर नोएडा 388 गुरुग्राम 364