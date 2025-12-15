ये क्या है OMG! सुबह-सुबह नोएडा के फ्लैट से दिखा ऐसा नजारा, आप भी चौंक जाएंगे
नोएडा से जो वीडियो आया है, वो आपको भी हैरान कर देगा। एक फ्लैट में रहने वाले परिवार ने सुबह-सुबह जो नजारा दिखाया उसके बाद हर कोई हैरान रह गया। हाई राइज सोसायटी के ऊपरी मंजिल से बनाए वीडियो को देख लगा कि जैसे कोई गैस चेंबर हो।
दिल्ली-एनसीआर वालों की सुबह कोई आम सुबह जैसी नहीं थी। उठने से पहले ही सफेद कोहरे की चादर और उसकी ओट में छिपा जहरीला धुआं इस पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। एक्यूआई 450 के पार है तो वहीं सूर्यदेव ने भी इस संकट के बीच हार मान ली। काफी देर बाद लोगों को धूप खिली मिली। आज इस बीच नोएडा से जो वीडियो आया है, वो आपको भी हैरान कर देगा। एक फ्लैट में रहने वाले परिवार ने सुबह-सुबह जो नजारा दिखाया उसके बाद हर कोई हैरान रह गया। हाई राइज सोसायटी के ऊपरी मंजिल से बनाए वीडियो को देख लगा कि जैसे कोई गैस चेंबर हो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। लोकेशन नोएडा है जहां इस वक्त हवा की क्वॉलिटी काफी गंभीर है। 36 सेकेंड के इस वीडियो में कुछ महिलाओं की आवाज आ रही है। देखने पर पता चलता है कि वीडियो इन्होंने मिलकर शूट किया है। अगले ही पल जो नजारा देखने को मिलता है वो वाकई भयावह है। ऊंची मंजिल से शूट किए वीडियो को देखेंगे तो पूरी इमारत किसी गैस चेंबर सरीखा लगता है। मानो उस सोसायटी के आसपास सिर्फ गैस ही गैस है। वो असल में धुंध और कोहरे का मिक्स है जिसमें जहरीली हवा घुसी है। वीडियो में नीचे देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मानो उसे किसी सफेद चादर ने ढंक रखा हो। वीडियो में पीछे से महिलाएं कह रही हैं- ये क्या है? हे भगवान! मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा।
लोगों के इस वीडियो के बाद रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं और ये रामराज्य है। एक ने कहा कि ये तो टॉक्सिक चेंबर है। एक और यूजर ने लिखा कि ये तो बहुत डरावना है। एक महिला यूजर ने लिखा कि यह प्रदूषण नहीं है; यह एक काली धुंध है जो हमारे फेफड़ों से हमारे पापों को निकालती है, फिर नमी के साथ मिलकर आसमान में तैर जाती है। एक ने लिखा कि ज्यादा संभावना है कि नमी की मात्रा अधिक होगी, इसलिए यह ऐसा दिख रहा है। अगर यह खतरनाक धुंध (smog) होती, तो निश्चित रूप से आपकी आंखों और नाक के रास्ते(nasal passages) में तेज जलन महसूस होती।