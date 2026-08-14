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नोएडा में नाबालिग बेटे ने पिता की हत्या के बाद मेट्रो के आगे कूदकर दी थी जान, मोबाइल फोन भी ले गया साथ

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में मेट्रो स्टेशन पर सुसाइड करने वाले नाबालिग बेटे ने अपनी जान देने से पहले पिता की हत्या की थी जान। वारदात को अंजाम देने के बाद वह शव को कमरे में बंद करके पिता का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया था। पुलिस को गढ़ी चौखंडी गांव स्थित किराये के कमरे से व्यक्ति का शव मिला।  

Noida Police patrolling representative image
नोएडा पुलिस। सांकेतिक तस्वीर

नोएडा सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर बुधवार सुबह मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर 16 वर्षीय अमृत शर्मा की मौत के मामले में अब नया और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अमृत ने पहले अपने पिता राजू शर्मा की धारदार हथियार से हत्या की और इसके बाद मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पिता की लाश गुरुवार रात फेज तीन थाना क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव की अजनारा कॉलोनी स्थित मकान के कमरे से बरामद हुई।

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भाई ने पुलिस को दी थी राजू शर्मा के नहीं मिलने की सूचना

13 अगस्त को अरुण शर्मा थाना फेस-तीन पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके भतीजे अमृत शर्मा ने 12 अगस्त को सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। साथ ही अमृत के पिता राजू शर्मा का भी कोई पता नहीं चल रहा है। अरुण ने बताया कि राजू और अमृत थाना फेस-3 क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर के आसपास रहते थे। पुलिस ने राजू की तलाश शुरू की। इसी दौरान तिकोना पार्क, अजनारा समिति की गली नंबर-2 स्थित एक मकान के कमरे से दुर्गंध आने की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि इसी कमरे में राजू शर्मा और उनका बेटा अमृत रहते थे। अमृत के पास से मिले दो मोबाइल फोन और कुछ चाबियों की मदद से कमरे का ताला खोला गया। कमरे के अंदर राजू शर्मा का शव पड़ा मिला। उसके शरीर पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान थे।

पुलिस के मुताबिक, कमरे से अमृत के खून से सने कपड़े भी बरामद हुए हैं। बताया गया है कि अमृत ने कपड़े बदलने के बाद खून से सने कपड़े कमरे में ही छोड़ दिए थे। फोरेंसिक टीम ने कपड़ों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। मौके से अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।

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पढ़ाई और घर से बाहर जाने को लेकर पिता से था विवाद

प्रारंभिक जांच में पुलिस को परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि राजू शर्मा अपने बेटे अमृत को बाहर जाने से रोकते थे। अमृत का किसी स्कूल में दाखिला भी नहीं कराया गया था। पुलिस के अनुसार, इन परिस्थितियों को लेकर अमृत परेशान और अवसादग्रस्त था। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है।

छह साल से अलग रहते थे पति-पत्नी

पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि अमृत के माता-पिता आपसी विवाद के चलते करीब छह वर्षों से अलग रह रहे थे। अमृत अपने पिता के साथ रह रहा था। अमृत की मां रूबी शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से झारखंड के जिला बोकारो की रहने वाली है। पति राजू शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। दोनों का एक ही बेटा अमृत था। वह पिछले कई वर्षों से परिवार के साथ नोएडा में किराए के घर में रह रहे थे। कोरोना काल के दौरान राजू शर्मा की नौकरी चली गई थी। इसको लेकर आए दिन विवाद रहता था। लगातार विवाद होने के चलते वह पति से अलग रह रही थी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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