काम की बात: गुड न्यूज! नोएडा मेट्रो में घटेगा दो ट्रेनों के बीच का समय, यात्रियों को मिलेगी एक और राहत
Noida Metro Update: नोएडा मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) पीक आवर्स में ट्रेनों के बीच का अंतर कम करने जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर आने वाली है।
Noida Metro Update: नोएडा मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) पीक आवर्स में ट्रेनों के बीच का अंतर कम करने जा रहा है। इससे यात्रियों को मेट्रो के लिए पहले के मुकाबले कम इंतजार करना पड़ेगा। नई व्यवस्था एक नवंबर 2026 से लागू होगी। इसके अलावा, मेट्रो की आखिरी ट्रेन का समय बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला होना बाकी है।
नोएडा मेट्रो में दो ट्रेनों के बीच कितना समय घटेगा?
NMRC के मुताबिक, पीक आवर्स में मेट्रो ट्रेनों के बीच का अंतर घटाया जाएगा। फिलहाल दो ट्रेनों के बीच 7 मिनट 30 सेकंड का अंतर रहता है। एक नवंबर से इसे घटाकर 6 मिनट 35 सेकंड किया जाएगा। यानी यात्रियों को पीक आवर्स में अगली ट्रेन के लिए पहले से 55 सेकंड कम इंतजार करना पड़ेगा।
यह बदलाव खास तौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो कामकाज, पढ़ाई या अन्य जरूरी कामों के लिए सिलसिले में रोजाना नोएडा मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। पीक आवर्स में यात्रियों की आवाजाही अधिक रहती है। ऐसे में ट्रेनों के बीच अंतर कम होने से मेट्रो सेवा की उपलब्धता बेहतर हो सकती है।
जानिए यात्रियों को एक और राहत क्या मिलेगी?
NMRC मेट्रो की आखिरी ट्रेन का समय बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत सेक्टर-51 से डिपो की ओर जाने वाली आखिरी ट्रेन रात 11:25 बजे चलाने का प्रस्ताव है। फिलहाल इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। इसे लागू करने से पहले परिचालन संबंधी संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो देर रात तक यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, अभी इसे लागू होने वाली व्यवस्था के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
23 अक्टूबर को यात्रियों की संख्या 100000 पार
नोएडा मेट्रो में यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। NMRC के आंकड़ों की मानें तो 23 अक्टूबर 2026 को एक दिन में 1,05,358 यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया। यह अब तक की सबसे अधिक एकदिवसीय यात्री संख्या है। वहीं, औसत दैनिक यात्री संख्या में भी 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए NMRC टिकटिंग व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसमें क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NMRC) जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के जरिए कनेक्टिविटी बेहतर करने और मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने के लिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के विकल्पों पर भी चर्चा की जा रही है।
मेट्रो फैक्ट, जानिए कुछ अन्य बातें
- नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन 29.7 किलोमीटर लंबी है। इस पर कुल 21 स्टेशन हैं।
- इसका रखरखाव नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) द्वारा किया जाता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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