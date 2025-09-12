noida metro skywalk ac open 2 october blue line aqua line अब जुड़ेंगी दिल्ली और नोएडा मेट्रो! सेक्टर 51 में स्काईवॉक तैयार, इस तारीख को खोला जाएगा, Ncr Hindi News - Hindustan
अब जुड़ेंगी दिल्ली और नोएडा मेट्रो! सेक्टर 51 में स्काईवॉक तैयार, इस तारीख को खोला जाएगा

नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) 2 अक्टूबर से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और नोएडा की एक्वा लाइन को जोड़ने वाला एयर-कंडीशन्ड स्काईवॉक शुरू करने जा रहा है। 420 मीटर लंबे इस स्काईवॉक में मूविंग वॉकवे और लिफ्ट की सुविधा है, जिससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा, हिंदुस्तान टाइम्सFri, 12 Sep 2025 10:08 AM
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) ने यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन (सेक्टर 52 स्टेशन) और नोएडा की एक्वा लाइन (सेक्टर 51 स्टेशन) को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित एयर-कंडीशन्ड स्काईवॉक 2 अक्टूबर 2025 से आम जनता के लिए खुलने जा रहा है। यह 420 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा स्काईवॉक न सिर्फ दोनों मेट्रो लाइनों को जोड़ेगा, बल्कि यात्रियों को एक टिकट पर दोनों नेटवर्क में सफर करने की सुविधा भी देगा।

यात्रा होगी आसान, समय और पैसे की बचत

अब तक, ब्लू लाइन और एक्वा लाइन के बीच सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलकर, अस्थायी रास्तों या ई-रिक्शा का सहारा लेना पड़ता था। यह प्रक्रिया न सिर्फ समय लेने वाली थी, बल्कि जेब पर भी भारी पड़ती थी। लेकिन अब यह स्काईवॉक, जिसमें मूविंग वॉकवे (ट्रैवलेटर) और लिफ्ट की सुविधा है, यात्रियों को तेज, आरामदायक और सस्ता सफर देगा। NMRC के कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने बताया, 'इस स्काईवॉक में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला ट्रैवलेटर लगाया गया है, जो यात्रियों को दोनों लाइनों के बीच आसानी से आने-जाने में मदद करेगा।'

40 करोड़ की लागत

इस स्काईवॉक का निर्माण मार्च 2023 में शुरू हुआ था और इस पर करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पहले यह स्काईवॉक 300 मीटर लंबे टिन शेड वाले रास्ते को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि, प्रोजेक्ट में कई बार देरी हुई, क्योंकि शुरुआत में इसे सिंगल पिलर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसे दो पिलरों पर बनाने का फैसला लिया गया। NMRC के अधिकारियों के मुताबिक, अब काम लगभग पूरा हो चुका है और 30 सितंबर तक अंतिम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।

यात्रियों की शिकायतों का समाधान

दिल्ली से नोएडा या ग्रेटर नोएडा की यात्रा करने वाले लोग अक्सर दोनों मेट्रो लाइनों के बीच असुविधा की शिकायत करते थे। सेक्टर 121 के कॉलेज छात्र अकार्ष सिंह कहते हैं, 'दिल्ली से नोएडा के पुराने इलाकों तक मेट्रो से सफर आसान है, लेकिन अगर आपको ब्लू लाइन से एक्वा लाइन में बदलना हो, तो सेक्टर 52 से सेक्टर 51 तक जाना समय और मेहनत दोनों खाता है।' यह स्काईवॉक अब इस परेशानी को दूर करने का वादा करता है।

2 अक्टूबर से नया अनुभव

NMRC के कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने कहा, 'हमारी कोशिश है कि यह स्काईवॉक यात्रियों को एक शानदार अनुभव दे। 2 अक्टूबर से यह जनता के लिए खुल जाएगा।' यह स्काईवॉक न सिर्फ मेट्रो नेटवर्क को एकसूत्र में पिरोएगा, बल्कि नोएडा और दिल्ली के बीच सफर को और भी सुगम और आनंददायक बनाएगा।