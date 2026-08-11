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काम की बात: नोएडा में यहां से शुरू होगा नई मेट्रो लाइन का काम, कास्टिंग यार्ड के लिए चुनी जाएंगी 3 जगह

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) सेक्टर-142 से सेक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो लाइन का काम जल्द शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही कास्टिंग यार्ड की जगह भी फाइनल हो जाएगी।

Noida Metro
नोएडा मेट्रो

नोएडा शहर में नई मेट्रो लाइन का काम सेक्टर-142 की तरफ से शुरू होगा और यह रूट सेक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन तक किया जाएगा। कास्टिंग यार्ड के लिए तीन जगह चिह्नित कर इनमें से एक जगह दी जाएगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने निर्माण एजेंसी और सलाहकार चयन के बाद अब नए रूट पर निर्माण शुरू कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

सोमवार को इसको लेकर एनएमआरसी के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कास्टिंग यार्ड के लिए जगह और सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो रूट पर मंथन हुआ। अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि कास्टिंग यार्ड के लिए तीन जगहों पर जमीन चिह्नित कर ली जाएगी। इसके बाद यह जमीन निर्माण एजेंसी एल एंड टी को दिखाई जाएगी। इसमें से एक जगह दी जाएगी। इसके अलावा रूट पर निर्माण सेक्टर-142 की तरफ से शुरू किया जाएगा। ऐसे में बॉटेनिकल गार्डन, सेक्टर-44 की तरफ अंत में काम होगा। इस बीच, दिल्ली मेट्रो और अन्य विभागों से जो अनापत्ति और मंजूरी ली जानी हैं, वे भी मिल जाएंगी।

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एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-142 में एक्वा लाइन मेट्रो का मौजूदा स्टेशन है। वहां से काम शुरू करने के लिए किसी अन्य विभाग की अनापत्ति की जरूरत नहीं होगी। स्टेशन से एक्सप्रेसवे किनारे रूट लाकर सीधा कर दिया जाएगा, जो महामाया फ्लाईओवर के पहले तक आएगा।

प्राधिकरण को पत्र भेजा

एनएमआरसी ने निर्माण शुरू करने की तैयारी में प्राधिकरण को भी पत्र भेजा है। इसमें रूट की जानकारी देते हुए मेट्रो के रास्ते में आने वाली अवस्थापना सुविधाओं की शिफ्टिंग की तैयारी करने के लिए कहा गया है। इसके लिए प्राधिकरण अब सर्वे करवाएगा। एक्सप्रेसवे किनारे जल, सीवर, बिजली की भूमिगत लाइनें गुजरी हुई हैं।

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इन जगहों पर बनेंगे मेट्रो स्टेशन

सेक्टर-142 से सेक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो का यह रूट एक्वा लाइन का एक्सटेंशन है और इस पर मेट्रो का निर्माण कार्य एलिवेटेड होगा। यह मेट्रो रूट करीब 11.56 किमी लंबा होगा। इस लाइन पर 8 मेट्रो स्टेशन होंगे। इनमें बॉटेनिकल गार्डन, सेक्टर-44, नोएडा ऑफिस सेक्टर-94, सेक्टर-97, सेक्टर-105, सेक्टर- 108, सेक्टर-93, और पंचशील बालक इंटर कॉलेज स्टेशन बनेंगे। इसको बनाने में करीब 2254.35 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा।

बता दें कि, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहने और नौकरी करने वाले लोग काफी समय से इन इस रूट पर मेट्रो ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हैं। इस नए रूट पर मेट्रो की सुविधा शुरू होने से सेक्टरों से लेकर आसपास के कई गांवों तक लोगों का सफर और आसान हो जाएगा और लोगों को काफी फायदा होगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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