Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: नोएडा मेट्रो के सेक्टर-142 और बोड़ाकी रूट के काम में होगी और देरी, यहां बनेंगे स्टेशन

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida Metro : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दो नए रूटों पर मेट्रो ट्रेन दौड़ने की राह देख रहे लोगों का इंतजार अब और लंबा होने वाला है। टेंडर के लिए आवेदन करने की डेट बढ़ने से मेट्रो का काम शुरू होने में देरी की संभावना जताई जा रही है।

नोएडा मेट्रो के सेक्टर-142 और बोड़ाकी रूट के काम में होगी और देरी, यहां बनेंगे स्टेशन

नोएडा सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक एक्वा लाइन मेट्रो रूट पर सिविल का निर्माण शुरू होने में और देरी होगी। दरअसल, इनका निर्माण शुरू करने के लिए जारी किए टेंडर में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब एजेंसियां 22 जून तक आवेदन कर सकेंगी। अब तक आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जून थी।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में संबंधित दोनों मेट्रो लाइन का निर्माण शुरू करने की तैयारी है। दोनों मेट्रो लाइन का निर्माण नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) कराएगा।

ये भी पढ़ें:बोड़ाकी रेलवे स्टेशन घटाएगा आनंद विहार का बोझ; 137 एकड़ में होगा महाविस्तार

23 जून को खोला जाएगा टेंडर

एनएमआरसी के अधिकारियों का कहना है कि इस टेंडर में अन्य एजेंसियों ने भी आने की इच्छा जताई है। इस वजह से समय बढ़ाया गया है। अधिक और अच्छी एजेंसियों के आने से मेट्रो लाइन का निर्माण बेहतर होगा। अधिकारियों ने बताया कि अब दोनों मेट्रो लाइन से संबंधित इस टेंडर को 23 जून को खोला जाएगा। अगर टेंडर में आईं एजेंसियां मानकों पर खरी उतरीं तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी।

एलिवेटेड बनेंगे मेट्रो के दोनों रूट

अधिकारियों ने बताया कि अगर इस टेंडर में ही एजेंसी का चयन हो जाता है तब भी मौके पर काम शरू होने में चार-पांच महीने का समय लगेगा। अगर दोबारा से टेंडर जारी किया गया तो और अधिक समय लगेगा। काम शुरू होने के बाद पूरा होने में तीन साल का समय लगेगा। अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों एक्वा लाइन के एक्सटेंशन रूट हैं। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि दोनों रूट पर निर्माण एलिवेटेड होगा। अधिकारियों ने बताया कि बॉटेनिकल गार्डन और सेक्टर-142 के बीच मेट्रो चलने से लोगों को काफी फायदा होगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-ऋषिकेश को जोड़ेगी नमो भारत ट्रेन सेवा, NCRTC ने बनाया रूट प्लान

ये स्टेशन बनने हैं

सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो लाइन : सेक्टर-142 से सेक्टर- 38ए बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो रूट करीब 11.56 किमी लंबी होगा। इस लाइन पर 8 मेट्रो स्टेशन होंगे इनमें बॉटेनिकल गार्डन, सेक्टर-44, नोएडा ऑफिस सेक्टर-94, सेक्टर-97, सेक्टर-105, सेक्टर- 108, सेक्टर-93, और पंचशील बालक इंटर कॉलेज स्टेशन बनेंगे। इसको बनाने में करीब 2254.35 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा।

बोडाकी रूट: एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी रेलवे स्टेशन भी नई मेट्रो लाइन बनाई जानी है। इनमें एक जुनपत और दूसरा बोडाकी मेट्रो स्टेशन होगा।

बता दें कि, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहने और नौकरी करने वाले लोग काफी समय से इन दोनों रूटों पर मेट्रो ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हैं। इन रूटों पर मेट्रो की सुविधा शुरू होने से सेक्टरों से लेकर आसपास के कई गांवों तक लोगों का सफर और आसान हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:नोएडा-ग्रेटर नोएड में पहली बार 17 रूट पर सिटी बस शुरू, 20 रुपये न्यूनतम किराया
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News kaam ki baat
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।