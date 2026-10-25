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Noida Metro : नोएडा मेट्रो की हो गई बल्ले-बल्ले! पहली बार एक दिन में इतने यात्री पाकर बनाया नया रिकॉर्ड

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा मेट्रो ने काफी समय बाद एक अच्छी खबर दी है। मेट्रो ने पहली बार एक दिन में एक लाख यात्रियों के आंकड़े को पार कर नया रिकॉर्ड बना दिया है।

Noida Metro
नोएडा मेट्रो

नोएडा मेट्रो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो में शुक्रवार को पहली बार एक दिन में एक लाख से अधिक लोगों ने यात्रा की। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के अनुसार यह यात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड है। इस रूट पर रोजाना औसतन 85 हजार लोग यात्रा करते हैं। हाल में एक दिन में 97 लोगों ने यात्रा की थी।

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टिकटिंग व्यवस्था में सुधार का दिखा असर

एनएमआरसी के अनुसार, एक्वा लाइन मेट्रो में 23 अक्टूबर को कुल 1,05,358 लोगों ने यात्रा की। यात्री सुविधा बढ़ाने और सफर को अधिक आसान बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। टिकटिंग व्यवस्था में सुधार, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और मेट्रो स्टेशनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इन पहल के चलते मेट्रो की औसत दैनिक यात्री संख्या में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

ट्रेनों के बीच का समय अंतराल घटेगा

एनएमआरसी ने ट्रेन संचालन की अवधि कम करने की योजना बनाई है। इसके तहत व्यस्त समय में दो ट्रेन के बीच का अंतराल सात मिनट 30 सेकेंड से घटाकर छह मिनट 35 सेकेंड किया जाएगा। यह बदलाव एक नवंबर 2026 से लागू करने की योजना है। इस फैसले से सुबह और शाम के व्यस्त समय में मेट्रो का इंतजार कम होने की उम्मीद है। ऑफिसों, स्कूल-कॉलेजों में आने-जाने वाले यात्रियों को इससे राहत मिल सकती है।

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रात में समय बढ़ाने का प्रस्ताव

रात में मेट्रो संचालन का समय बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार सेक्टर-51 से डिपो स्टेशन की ओर जाने वाली आखिरी मेट्रो रात 11:25 बजे रवाना हो सकती है। अंतिम निर्णय होने के बाद ही इस बदलाव को लागू करने की स्थिति स्पष्ट होगी। एक्वा लाइन पर फिलहाल आखिरी मेट्रो रात 10:00 बजे संचालित होती है।

नोएडा मेट्रो कहां से कहां तक

बता दें कि, एक्वा लाइन मेट्रो करीब 29.7 किलोमीटर लंबी है, जो नोएडा के नोएडा सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन तक जाती है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है और इस पर कुल 21 स्टेशन हैं।

नोएडा सेक्टर 50

नोएडा सेक्टर 76

नोएडा सेक्टर 101

नोएडा सेक्टर 81

एनएसईजेड (NSEZ)

नोएडा सेक्टर 83

नोएडा सेक्टर 137

नोएडा सेक्टर 142

नोएडा सेक्टर 143

नोएडा सेक्टर 144

नोएडा सेक्टर 145

नोएडा सेक्टर 146

नोएडा सेक्टर 147

नोएडा सेक्टर 148

नॉलेज पार्क II

परी चौक

अल्फा 1

डेल्टा 1

जीएनआईडीए ऑफिस

डिपो स्टेशन

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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