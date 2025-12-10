Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida metro nmrc three new routes detailed design work start company selected
नोएडा में तीन रूट पर मेट्रो चलाने की योजना आगे बढ़ी, जल्द तैयार होगा डिजाइन

नोएडा में तीन रूट पर मेट्रो चलाने की योजना आगे बढ़ी, जल्द तैयार होगा डिजाइन

संक्षेप:

एनएमआरसी ने अपने तीन प्रस्तावित रूटों (सेक्टर-51 से नॉलेज पार्क-5, डिपो से बोड़ाकी, और सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन) के डिटेल्ड डिजाइन ड्राइंग बनाने के लिए सलाहकार कंपनी का चयन कर लिया है।

Dec 10, 2025 06:42 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के तीनों प्रस्तावित रूट के लिए डिटेल्ड डिजाइन ड्राइंग बनाने का काम दो सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इसके लिए एनएमआरसी ने सलाहकार कंपनी आयशा का चयन कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके बाद काम अवार्ड किया जाएगा। ये प्रस्तावित रूट सेक्टर-51 से नॉलेज पार्क-5, ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी और सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो तक है। एनएमआरसी कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने बताया कि एजेंसी तीनों रूट के सिविल डिजाइन, लागत, विद्युत यांत्रिक और ट्रैक का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट एनएमआरसी को उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए एनएमआरसी करीब 24.21 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। सलाहकार कंपनी पांच साल तक इन तीनों रूट पर काम करेगी। तीनों रूटों की कुल लंबाई 31.595 किलोमीटर है। इसमें सबसे छोड़ा रूट मेट्रो डिपो से बोड़ाकी तक का होगा। इसकी लंबाई महज ढाई किलोमीटर है। वहीं, सबसे बड़ा रूट सेक्टर-51 से लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 तक होगा। इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों को लाभ होगा।

इन तीनों रूट के लिए डिजाइन बनेगी

1. सेक्टर-51 से नॉलेज पार्क-5: एनएमआरसी मेट्रो का सबसे बड़ा रूट सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए नॉलेज पार्क-5 तक है। इसकी दूरी करीब 17 किलोमीटर का है। इस दूरी में 11 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इसकी फाइल केंद्र सरकार के पास है।

2. सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन : सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबा है। इस रूट पर आठ मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। इसके लिए जल्द ही सहमति पत्र आने की उम्मीद है।

3. ग्रेनो मेट्रो रूट डिपो से बोड़ाकी : ग्रेटर नोएडा स्थित मेट्रो रूट डिपो से बोड़ाकी तक 2.6 किलोमीटर का है। इस रूट पर दो मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए मिटटी की जांच की जा रही है।

टोपोग्रॉफिक सर्वे पूरा

सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी रूट के लिए टोपो ग्राफी सर्वे पूरा किया जा चुका है। इस रिपोर्ट को भी डिटेल डिजाइन में शामिल किया जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।