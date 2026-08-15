काम की बात: नोएडा मेट्रो के नए NCMC कार्ड से किसी भी मेट्रो-बस में कर सकेंगे सफर; जानिए 5 जरूरी बातें
मेट्रो और बसों और नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब यात्रियों को अलग-अलग मेट्रो में बस में सफर के लिए अलग कार्ड रखने के झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है। नोएडा मेट्रो यात्रियों को आज से नए एनसीएमसी कार्ड की सुविधा देने जा रहा है।
नोएडा मेट्रो के कार्ड के जरिये दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, मुंबई समेत देश की किसी भी मेट्रो और बसों में सफर कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग कार्ड भी नोएडा में चलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। अभी अलग-अलग कार्ड होने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) शुरू किया जा रहा है। अब एक ही कार्ड द्वारा नोएडा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो समेत देश की किसी भी मेट्रो में सफर किया जा सकेगा। दिल्ली मेट्रो में इस्तेमाल होने वाले दिल्ली मेट्रो, एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एनसीआरटीसी कार्ड भी नोएडा मेट्रो में चलेंगे। एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश का कहना है कि इस सुविधा का लाभ नोएडा समेत दिल्ली-एनसीआर में लाखों लोगों को मिलेगा। आने वाले समय में कुछ और नई सुविधाएं शुरू की जाएंगी। उधर, नोएडा-ग्रेनो के बीच मेट्रो लाइन पर 13 अगस्त को सबसे ज्यादा 93 हजार 887 लोगों ने सफर किया।
सांसद सुरेन्द्र नागर ने उठाया था मुद्दा
भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर ने यह मामला सदन में उठाया था। देशभर में एक कार्ड बनाने का आग्रह किया था।
आपके लिए जरूरी बातें
1. स्टेशन के काउंटर पर कार्ड बनेंगे: नोएडा मेट्रो के सभी 21 स्टेशनों पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर नया कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर बताना होगा। फिर उस पर आए ओटीपी को बताना होगा। दो से पांच मिनट में कार्ड मिल जाएगा।
2. पहली बार में 300 रुपये देने होंगे: नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लेने के लिए 100 रुपये और टॉप-अप के लिए 200 रुपये भुगतान करना होगा। अधिकतम 2000 रुपये तक का टॉप-अप कराने की सुविधा है। यह कार्ड चार साल तक मान्य रहेगा।
3. पुराने को बदलवाने की सुविधा : ऐसे यात्री जिनके पास नोएडा मेट्रो का पुराना कार्ड है, उसे मोबिलिटी कार्ड में बदलने के बाद भी उसका अन्य मेट्रो में प्रयोग किया जा सकेगा। इसके लिए कार्ड को अपग्रेड कराना होगा। कोई शुल्क नहीं लगेगा।
4. सामान्य टिकट से भी यात्रा : नेशनल मोबिलिटी कार्ड के साथ सामान्य टिकट से भी यात्रा जारी रहेगी। इसके लिए वॉट्सऐप के जरिए भी टिकट ले सकेंगे। वॉट्सऐप नंबर-9599030188 पर हाय लिखकर लोग क्यूआर टिकट को प्राप्त कर सकेंगे।
5. इसलिए जरूरत पड़ी : नोएडा के हजारों लोग रोजाना नौकरी, व्यवसाय और अन्य कामों के लिए दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में जाते-आते हैं। अभी अलग-अलग मेट्रो का टिकट या कार्ड रखना पड़ रहा।
नए डिस्प्ले सिस्टम लगे
नोएडा मेट्रो के सभी स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर 88 नए पैसेंजर इंफॉरमेशन डिस्प्ले सिस्टम भी लगाए गए हैं। ट्रेनों के आने के समय की पूरी जानकारी इनपर मिलेगी। पुराने डिस्प्ले सिस्टम खराब हो गए थे।
88 हजार नई तकनीक वाले कार्ड बने
नोएडा मेट्रो की ओर से अब तक करीब साढ़े तीन लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं। यह पुराने कार्ड हैं। इनमें से 88 हजार कार्ड एनसीएमसी तकनीक में तब्दील किया जा चुका है। शनिवार को एनसीएमसी से युक्त कार्ड को नए रूप में जारी किया जाएगा।