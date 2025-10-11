noida metro knowledge park 2 station expo center skywalk travellator अच्छी खबर! नोएडा में नॉलेज पार्क-2 के मेट्रो स्टेशन से एक्सपो सेंटर तक स्काईवॉक बनेगा, Ncr Hindi News - Hindustan
अच्छी खबर! नोएडा में नॉलेज पार्क-2 के मेट्रो स्टेशन से एक्सपो सेंटर तक स्काईवॉक बनेगा

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-2 मेट्रो स्टेशन से इंडिया एक्सपो सेंटर तक 500 मीटर लंबा वातानुकूलित स्काईवॉक बनाने का फैसला लिया है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेवलेटर भी लगाया जाएगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSat, 11 Oct 2025 06:28 AM
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ग्रेटर नोएडा स्थित नॉलेज पार्क-2 के स्टेशन से इंडिया एक्सपो सेंटर लिए स्काईवॉक बनवाएगा। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी।

एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि एक्सपो सेंटर में ट्रेड शो समेत बड़े आयोजन होते रहते हैं। अभी तक मेट्रो यात्रियों को स्टेशन की सीढ़ियों से उतर कर एक्सपो मार्ट आना-जाना होता है। स्काईवॉक के जरिए मेट्रो स्टेशन से सीधे एक्सपो सेंटर के परिसर तक बनवाया जाएगा। इसमें ट्रेवलेटर भी होगा। इससे लोगों का मेट्रो स्टेशन व एक्सपो मार्ट के बीच आसानी से आवागमन हो सकेगा। मेट्रो के यात्रियों की संख्या में भी यह स्काईवॉक बनने से इजाफा होने की उम्मीद है।

स्काईवॉक बनाए जाने का फैसला गुरुवार को हुई एनएमआरसी की बैठक में लिया गया। एमडी डॉ. लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक्वा मेट्रो के यात्रियों की संख्या बढ़ाने के अन्य विंदुओं पर भी चर्चा हुई। एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने बताया कि स्काईवॉक बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यकारी निदेशक ने बताया कि यह स्काईवॉक 500 मीटर लंबा होगा। स्काईवॉक में यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रेवलेटर लगाया जाएगा। इसके साथ ही वातानुकूलित भी बनेगा।

परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द तैयार करवाई जाएगी। इसके बाद एनएमआरसी इसे बनवाएगा। उन्होंने बताया कि स्काईवॉक का निर्माण बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) या खुद के खर्च से कराया जाएगा, इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। डीपीआर तैयार होने के बाद एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।