Noida Metro Extension : नोएडा में बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक नई मेट्रो लाइन का निर्माण L&T करेगी। जानिए नए रूट, स्टेशनों और प्रोजेक्ट की लागत की पूरी जानकारी।

Botanical Garden to Noida Sector 142 Metro Route : नोएडा सेक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो लाइन का निर्माण करने के लिए कंपनी का करीब तीन महीने पहले चयन कर लिया गया था। कंपनी ने निर्माण शुरू करने से पहले सामान बनाने और रखने के लिए कास्टिंग यार्ड का स्थान चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक काम शुरू हो जाएगा।

इन दोनों मेट्रो रूट का निर्माण एलएंडटी कंपनी करेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी दोनों मेट्रो लाइन एनएमआरसी कराएगा। एनएमआरसी ने करीब दस दिन पहले काम शुरू करने के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई जारी कर दिया था। इस साल अगस्त महीने में एनएमआरसी ने टेंडर के जरिए कंपनी का चयन किया था। इससे पहले दो बार टेंडर जारी किए गए थे लेकिन किसी कंपनी का चयन नहीं हो सका था। अब कंपनी ने काम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण शुरू होने के बाद 36 महीने में मेट्रो लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश ने बताया कि मेट्रो लाइन का पूरा निर्माण कार्य एलिवेटेड ट्रैक के रूप में होगा। एलएंडटी दोनों मेट्रो लाइन का निर्माण करेगी, जबकि निगरानी का जिम्मा एनमएआरसी के पास रहेगा। कास्टिंग यार्ड बनाने के लिए कंपनी ने दो-तीन जगह देखी हैं। जल्द ही संबंधित स्थान को तय कर निर्माण शुरू कराया जाएगा। सेक्टर-142 रूट 12.5 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी लागत 2254.35 करोड़ रुपये है।

ये स्टेशन बनेंगे बॉटेनिकल गार्डन, सेक्टर-44, नोएडा ऑफिस सेक्टर-94, सेक्टर-97, सेक्टर-105, सेक्टर-108, सेक्टर-93 और पंचशील बालक इंटर कॉलेज के स्टेशन शामिल होंगे।

ग्रेटर नोएडा की ओर सफर और आसान होगा एक्वा लाइन के इस विस्तार से नोएडा से ग्रेटर नोएडा का सफर और आसान हो जाएगा। अभी दिल्ली से आकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने के लिए लोगों को सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ता है। यहां से ग्रेटर नोएडा की ओर जाने के लिए सेक्टर-51 स्टेशन से मेट्रो लेनी होती है। अब दिल्ली से आने वाले लोग बॉटेनिकल गार्डन से ही ग्रेटर नोएडा की ओर जाने के लिए मेट्रो ले सकेंगे। इससे लोगों का समय बचेगा।