Noida Metro News : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहने और नोएडा मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एनएमआरसी ने अब एक्वा लाइन रूट पर अपनी लास्ट ट्रेन का समय करीब डेढ़ घंटे और बढ़ा दिया है। आज से यात्रियों को आखिरी मेट्रो रात 11:25 बजे मिलेगी।

नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन पर आज से आखिरी ट्रेन रात 11:25 बजे चलेगी। अब तक यह रात 10 बजे चलती थी। इसके अलावा सोमवार से लोगों को व्यस्त समय में हर छह मिनट में मेट्रो मिलेगी। ये सुविधा शुरू होने से लोगों को काफी फायदा होगा।

नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन तक जाने वाली एक्वा लाइन मेट्रो लाइन का संचालन नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) करती है। इस लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन हैं। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में इस लाइन पर राइडरशिप एक लाख से अधिक पहुंच गई थी। बढ़ती राइडरशिप की वजह से जल्दी-जल्दी मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया था। अब इसकी शुरुआत की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि एक्वा लाइन पर सुबह 6 बजे से मेट्रो का संचालन शुरू हो जाता है। लास्ट मेट्रो रात 10 बजे चलती है। रविवार से नोएडा से अंतिम मेट्रो रात 11:25 बजे चलेगी। अब रात 10 बजे के बाद 10:20, 10:40, 11 और फिर लास्ट मेट्रो 11:25 बजे चलाई जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि जो लोग मेट्रो के जरिये दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों से यहां आते हैं, उनको सहूलियत होगी।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार से सुबह-शाम व्यस्त समय में हर छह मिनट में मेट्रो का संचालन होगा। यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार के बीच लागू रहेगी। पहले की तरह शनिवार को पूरे दिन 10 मिनट और रविवार को हर 15-15 मिनट के अंतराल में मेट्रो लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच 13 मेट्रो का संचालन किया जा रहा नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन रूट पर 13 मेट्रो का संचालन किया जाता है। इसके अलावा एक ट्रेन रिजर्व में रखी जाती है। सभी कोच में करीब 1322 लोगों के सफर करने की सुविधा है।

समय बढ़ने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नोएडा से दिल्ली के बीच ब्लू लाइन पर दिल्ली की ओर जाने के लिए अंतिम मेट्रो सेक्टर-52 पर रात 11:08 बजे पहुंचती है। ब्लू लाइन के सेक्टर-52 और एक्वा लाइन का सेक्टर-51 स्टेशन बिल्कुल नजदीक हैं। एक्वा लाइन के जरिये ग्रेटर नोएडा की ओर से आने वाले लोग सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन से दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग स्थानों को आते-जाते हैं। इस वजह से अंतिम मेट्रो के चलने का समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अभी तक नोएडा के बाकी हिस्सों व ग्रेटर नोएडा जाने के लिए रात 10 बजे आखिरी मेट्रो मिलती है।