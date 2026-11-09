एक्वा लाइन का होगा विस्तार, 15 KM ट्रैक और 10 स्टेशन बनाने का ठेका किसे और कितने में मिला?
नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार का काम जल्द शुरू होने की संभावना है। इस परियोजना को बनाने का ठेका दिया जा चुका है। जानिए कौन सी कंपनी 15.1 Km लंबा एलिवेटेड मेट्रो मार्ग और 10 नए स्टेशन बनाएगी।
नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार का काम जल्द शुरू होने की संभावना है। लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को इस परियोजना को बनाने का ठेका मिला है। कंपनी को यह ठेका 1,000 करोड़ रुपये से लेकर 2,500 करोड़ रुपये तक की कैटेगरी में मिला है। इसके तहत नोएडा में कुल 15.1 Km लंबा एलिवेटेड मेट्रो मार्ग और 10 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। कंपनी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
15.1 Km लंबा मेट्रो मार्ग होगा तैयार
L&T के बयान के मुताबिक, यह ठेका नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NMRC) की एक्वा लाइन विस्तार परियोजना के तहत दिया गया है। परियोजना में दो अलग-अलग हिस्सों में मेट्रो मार्ग का निर्माण किया जाएगा। पहला हिस्सा बॉटनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर-142 तक होगा, जबकि दूसरा हिस्सा डिपो स्टेशन से बोराकी तक बनाया जाएगा। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर कुल 15.1 Km लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट तैयार किया जाएगा।
10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे
परियोजना के तहत एलिवेटेड वायाडक्ट के डिजाइन और निर्माण के साथ 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इन स्टेशनों के आर्किटेक्चर का काम भी परियोजना का हिस्सा होगा। L&T को इस परियोजना का काम निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना है। कंपनी के अनुसार, निर्माण कार्य को 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
नोएडा में बेहतर होगी मेट्रो कनेक्टिविटी
L&T ने अपने बयान में कहा कि नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार क्षेत्रीय संपर्क और यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे नोएडा के तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों की ट्रांसपोर्ट जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
एक्वा लाइन के विस्तार से बॉटनिकल गार्डन, नोएडा सेक्टर-142 और बोराकी की दिशा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। इससे इन क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन के विकल्प को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, कंपनी के बयान में परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रियों की संख्या या यात्रा समय में होने वाली संभावित कमी का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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