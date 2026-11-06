नोएडा मेट्रो के यात्रियों की सुरक्षा होगी और ‘मजबूत’; NMRC नए साल से हर स्टेशन कर करेगा यह काम

नोएडा मेट्रो के यात्रियों की सुरक्षा अब और मजबूत होने जा रही है। इसके लिए सभी स्टेशनों की लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। इसका काम नए साल से शुरू कर दिया जाएगा।

विक्रम शर्मा, नोएडा नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो स्टेशनों की लिफ्ट में सुरक्षा बेहतर होगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हर लिफ्ट में कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। करीब छह महीने पहले इस लाइन के एक मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में करीब 10 लोग 20 मिनट तक फंस गए थे।

नोएडा-ग्रेनो के बीच चलने वाली एक्वा मेट्रो लाइन पर 21 स्टेशन हैं। हर स्टेशन पर 4 से 5 लिफ्ट लगी हैं। ऐसे में सभी स्टेशन पर करीब 85 लिफ्ट लगी हुई हैं। इस लाइन का शुभारंभ 25 जनवरी 2019 को हुआ था। उसके अगले दिन 26 जनवरी से आम लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलनी शुरू हुई थी। उस समय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मेट्रो स्टेशन के परिसर के अधिकांश हिस्से में अंदर-बाहर कैमरे लगाए गए थे। हर क्षेत्र को कैमरों से कवर किया गया था। उस समय लिफ्ट में कैमरे नहीं लगाए गए। अब करीब सात साल बाद एनएमआरसी ने मेट्रो स्टेशनों की लिफ्ट में कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।

एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि हर लिफ्ट में एक-एक कैमरा लगाया जाएगा। कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि नए साल से कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। काम शुरू होने पर यह प्रक्रिया दो-तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए यह कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरों के जरिए लगातार कर्मचारी लिफ्ट पर नजर रखेंगे। कोई भी समस्या होने की पता चलते ही लोगों की तुरंत मदद की जाएगी।

20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे इस साल 6 मई को सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट खराब होने से करीब दस लोग फंस गए थे। दोपहर के समय यह हादसा हुआ था। करीब 20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला की तबियत खराब हो गई थी। एनएमआरसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला था। अधिकारी भी मानते हैं अगर लिफ्ट में कैमरा लगा होता तो टीम और जल्दी मौके पहुंच जाती।

दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर लिफ्ट में नहीं हैं कैमरे नोएडा-ग्रेनो के बीच चलने वाली एक्वा लाइन के अलावा नोएडा-दिल्ली के बीच ब्लू और मजेंटा लाइन पर भी मेट्रो चलती है। ब्लू लाइन पर नोएडा से द्वारका और मजेंटा लाइन पर नोएडा से जनकपुरी तक जाती है। इन दोनों लाइन के नोएडा में 13 स्टेशन है। इन 13 में से भी अभी तक किसी भी स्टेशन की लिफ्ट में कैमने नहीं लगे हए हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में भी अधिकांश मेट्रो स्टेशनों की लिफ्ट में कैमरे नहीं लगे हैं।