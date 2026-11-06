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नोएडा मेट्रो के यात्रियों की सुरक्षा होगी और ‘मजबूत’; NMRC नए साल से हर स्टेशन कर करेगा यह काम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा मेट्रो के यात्रियों की सुरक्षा अब और मजबूत होने जा रही है। इसके लिए सभी स्टेशनों की लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। इसका काम नए साल से शुरू कर दिया जाएगा। 

Noida Metro Rail Corporation (NMRC) has increased the frequency of Aqua Line trains during peak hours and extended late-night services in response to rising passenger demand. The waiting time between trains during peak hours has been reduced from 7 minutes and 30 seconds to 6 minutes and 35 seconds. Additionally, the last train from Noida Sector 51 towards Depot Station in Greater Noida will now depart at 11.25 pm, instead of the earlier scheduled time of 10 pm, officials said, in Noida, India, on Monday, November 02, 2026. (Photo by Sunil Ghosh / Hindustan Times)
नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन

विक्रम शर्मा, नोएडा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो स्टेशनों की लिफ्ट में सुरक्षा बेहतर होगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हर लिफ्ट में कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। करीब छह महीने पहले इस लाइन के एक मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में करीब 10 लोग 20 मिनट तक फंस गए थे।

नोएडा-ग्रेनो के बीच चलने वाली एक्वा मेट्रो लाइन पर 21 स्टेशन हैं। हर स्टेशन पर 4 से 5 लिफ्ट लगी हैं। ऐसे में सभी स्टेशन पर करीब 85 लिफ्ट लगी हुई हैं। इस लाइन का शुभारंभ 25 जनवरी 2019 को हुआ था। उसके अगले दिन 26 जनवरी से आम लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलनी शुरू हुई थी। उस समय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मेट्रो स्टेशन के परिसर के अधिकांश हिस्से में अंदर-बाहर कैमरे लगाए गए थे। हर क्षेत्र को कैमरों से कवर किया गया था। उस समय लिफ्ट में कैमरे नहीं लगाए गए। अब करीब सात साल बाद एनएमआरसी ने मेट्रो स्टेशनों की लिफ्ट में कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।

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एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि हर लिफ्ट में एक-एक कैमरा लगाया जाएगा। कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि नए साल से कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। काम शुरू होने पर यह प्रक्रिया दो-तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए यह कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरों के जरिए लगातार कर्मचारी लिफ्ट पर नजर रखेंगे। कोई भी समस्या होने की पता चलते ही लोगों की तुरंत मदद की जाएगी।

20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे

इस साल 6 मई को सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट खराब होने से करीब दस लोग फंस गए थे। दोपहर के समय यह हादसा हुआ था। करीब 20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला की तबियत खराब हो गई थी। एनएमआरसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला था। अधिकारी भी मानते हैं अगर लिफ्ट में कैमरा लगा होता तो टीम और जल्दी मौके पहुंच जाती।

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दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर लिफ्ट में नहीं हैं कैमरे

नोएडा-ग्रेनो के बीच चलने वाली एक्वा लाइन के अलावा नोएडा-दिल्ली के बीच ब्लू और मजेंटा लाइन पर भी मेट्रो चलती है। ब्लू लाइन पर नोएडा से द्वारका और मजेंटा लाइन पर नोएडा से जनकपुरी तक जाती है। इन दोनों लाइन के नोएडा में 13 स्टेशन है। इन 13 में से भी अभी तक किसी भी स्टेशन की लिफ्ट में कैमने नहीं लगे हए हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में भी अधिकांश मेट्रो स्टेशनों की लिफ्ट में कैमरे नहीं लगे हैं।

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने दिए थे निर्देश

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग इस साल 28 अगस्त को ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन आए थे। यहां उन्होंने मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर जानकारी ली थी। उस दिन उन्होंने स्टेशनों की लिफ्ट में कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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