नोएडा मेट्रो की 10 खास बातें जानिए, रोज सफर करते हैं तो भूलकर भी न ले जाएं ये 3 चीजें

Noida Metro: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच रोजाना हजारों लोग मेट्रो से सफर करते हैं। एक्वा लाइन के विस्तार को लेकर भी इन दिनों चर्चा तेज है। लेकिन क्या आप नोएडा मेट्रो से जुड़ी ये 10 बातें जानते हैं? अगर आप रोज सफर करते हैं, तो ये तीन चीजें ले जाने से बचें, नहीं तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे।

Noida Metro: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच रोजाना हजारों लोग मेट्रो से सफर करते हैं। एक्वा लाइन के विस्तार को लेकर भी इन दिनों चर्चा तेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोएडा मेट्रो को कौन चलाता है, इसका नेटवर्क कितना लंबा है, अधिकतम किराया कितना है और मेट्रो में कौन-सी चीजें ले जाना पूरी तरह बैन है? अगर आप भी रोजाना एक्वा लाइन से सफर करते हैं तो इससे जुड़ी ये 10 जरूरी बातें जान लीजिए।

नोएडा मेट्रो से जुड़ी 10 खास बातें नोएडा मेट्रो का ट्रैक कितना लंबा है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली एक्वा लाइन का मौजूदा नेटवर्क 29.707 Km लंबा है। इस कॉरिडोर पर कुल 21 मेट्रो स्टेशन हैं। यह नोएडा के सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन तक जाता है।

नोएडा मेट्रो को कौन चलाता है? नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) एक ज्वाइंट एंटरप्राइजेज कंपनी है। इसे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर बनाया है। इसकी अहम जिम्मेदारी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विकास करना है।

ये हैं एक्वा लाइन के सभी 21 स्टेशन एक्वा लाइन पर नोएडा सेक्टर-51, सेक्टर-50, सेक्टर-76, सेक्टर-101, सेक्टर-81, एनएसईजेड, सेक्टर-83, सेक्टर-137, सेक्टर-142, सेक्टर-143, सेक्टर-144, सेक्टर-145, सेक्टर-146, सेक्टर-147, सेक्टर-148, नॉलेज पार्क-II, परी चौक, अल्फा-1, डेल्टा-1, जीएनआईडीए ऑफिस और डिपो स्टेशन हैं।

कितने बजे शुरू होती है पहली मेट्रो? सोमवार से शनिवार तक दोनों टर्मिनल स्टेशनों से पहली मेट्रो सुबह 6 बजे चलती है। रविवार को सेवा सुबह 8 बजे शुरू होती है। हालांकि, बीच के स्टेशनों पर पहली ट्रेन पहुंचने का समय अलग-अलग है।

रात में कितने बजे मिलती है आखिरी मेट्रो? NMRC की वेबसाइट के मुताबिक, सेक्टर-51 से डिपो स्टेशन की ओर आखिरी मेट्रो रात 11:25 बजे रवाना होती है। वहीं, डिपो स्टेशन से सेक्टर-51 की ओर आखिरी ट्रेन रात 10:10 बजे चलती है। बीच के स्टेशनों के लिए समय अलग है।

पीक आवर्स में कितनी देर में आती है ट्रेन? NMRC के मुताबिक, व्यस्त समय यानी पीक आवर्स में मेट्रो लगभग 6 मिनट 35 सेकंड के अंतराल पर मिलती है। ऑफ-पीक समय में ट्रेनों के बीच का अंतराल लगभग 10 मिनट है।

कितना है नोएडा मेट्रो का किराया? एक्वा लाइन पर किराया तय स्टेशनों की संख्या के हिसाब से लिया जाता है। सोमवार से शनिवार तक एक स्टेशन का किराया 10 रुपये और 17 या इससे अधिक स्टेशनों का किराया 50 रुपये है। रविवार और राष्ट्रीय अवकाश पर 17 या इससे अधिक स्टेशनों का अधिकतम किराया 40 रुपये है।

स्मार्ट कार्ड से मिलती है छूट अगर आप स्मार्ट कार्ड से सफर करते हैं तो हर यात्रा पर 10 फीसदी की छूट मिलती है। यानी रोजाना मेट्रो से सफर करने वालों के लिए स्मार्ट कार्ड किफायती विकल्प हो सकता है।

टिकट लेने के लिए हैं तीन विकल्प NMRC यात्रियों को कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड, मोबाइल ऐप से जनरेट QR कोड और मेट्रो स्टेशन से मिलने वाले पेपर QR टिकट के जरिए सफर करने की सुविधा देता है।

सामान ले जाने की भी है सीमा मेट्रो में यात्री अपने साथ अधिकतम 25 किलोग्राम वजन का सामान ले जा सकते हैं। सामान का आकार 80 सेंटीमीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे बड़े या भारी सामान को ले जाने की अनुमति नहीं है।

भूलकर भी मेट्रो में न ले जाएं ये 3 तरह की चीजें नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची जारी की है। इसमें कुल 20 तरह की वस्तुओं को मेट्रो में ले जाने से मना किया गया है। इनमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो सकते हैं।

1. मानव शरीर से जुड़ी ये चीजें हैं प्रतिबंधित NMRC की सूची के मुताबिक, यात्री मेट्रो में मानव अस्थियों की राख, मानव कंकाल, मानव शरीर के अंग, शव और सूखा खून नहीं ले जा सकते। मृत पशुओं के अवशेष और कुछ तरह की हड्डियां ले जाना भी प्रतिबंधित है।

2. आग, विस्फोट और जहरीले पदार्थों से खतरा मेट्रो में विस्फोटक पदार्थ, जलने वाली गैसें, पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ, ज्वलनशील ठोस पदार्थ, जहरीले पदार्थ, रेडियोधर्मी सामग्री और एसिड जैसे संक्षारक पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है।