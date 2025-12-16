Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida man shows aqi spikes after keeping on terrace wall from 31 to 750 amid toxic atmosphere severe pollution
AQI है या पेट्रोल डाल रहा; नोएडा के शख्स ने ऐसा क्या दिखाया? यूजर्स ने माथा पकड़ लिया

संक्षेप:

इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इस वीडियो में, नोएडा के निवासी ने घर के अंदर AQI मापने वाली मशीन पकड़ी हुई है, जहां रीडिंग अपेक्षाकृत सुरक्षित यानी AQI 31 दिखा रही है, लेकिन जैसे ही वह इसे बालकनी में ले जाते हैं, संख्या तेजी से बढ़ने लगती हैं।

Dec 16, 2025 05:38 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
इन दिनों दिल्ली-NCR में सांस लेना हर पल एक जोखिम जैसा महसूस होता है। पूरे क्षेत्र पर धुंध गाढ़ी हो गई है और अब बाहर निकलना केवल असहज नहीं, बल्कि खतरनाक हो गया है। चूंकि वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है, इसलिए लोगों को इससे जूझने में काफी मुश्किल हो रही है। इस बीच नोएडा से एक वीडियो सामने आया है जो इस चौंकाने वाली हकीकत को दिखाता है कि हवा कितनी तेजी से जहरीली हो सकती है। यह क्लिप घर के अंदर और घर के बाहर की हवा की गुणवत्ता में अंतर को दिखाता है। वीडियो में पल भर में खतरनाक रूप लेती जहरीली हवा को देख यूजर्स भी भौंचक्क रह गए।

इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इस वीडियो में, नोएडा के निवासी ने घर के अंदर AQI मापने वाली मशीन पकड़ी हुई है, जहां रीडिंग अपेक्षाकृत सुरक्षित यानी AQI 31 दिखा रही है, लेकिन जैसे ही वह इसे बालकनी में ले जाते हैं, संख्या तेजी से बढ़ने लगती हैं। AQI 31 से उछलकर 197 पर जाता है, फिर 318, 404, 465, 513, 569, 629, 670, 699, 717, 730, 740, 743 तक पहुंचता है और अंत में लगभग 750 के आस-पास स्थिर हो जाता है। वीडियो पर दिए गए टेक्स्ट के अनुसार, ये रीडिंग 15 दिसंबर की आधी रात 1:49 बजे रिकॉर्ड की गई थीं। संख्याओं में यह तेजी से हुई वृद्धि एक भयावह तस्वीर पेश करती है कि बाहर की हवा कितनी खतरनाक हो चुकी है, और साफ हवा केवल घर के अंदर ही उपलब्ध है।

इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी हताशा और डर व्यक्त किया है। एक यूजर ने टिप्पणी की, "बाहर कदम रखा और 5 साल बूढ़ा हो गया।" एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, "घर पर रहने के बावजूद पिछले 3-4 दिनों से मुझे सिरदर्द हो रहा है। आमतौर पर मुझे बाहर से आने पर सिरदर्द होता था।"

एक अन्य यूजर ने सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा,"अगर सरकार वास्तव में लोगों की जान बचाने के बारे में गंभीर है, तो GRAP-3 या GRAP-4 जैसे आधे-अधूरे उपाय पर्याप्त नहीं हैं। एक महीने के लिए सभी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी लेकिन पूर्ण प्रतिबंध, स्कूल फीस और बैंक EMI से सुरक्षा, और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वेतन सहायता की आवश्यकता है। जो व्यवसाय श्रमिकों की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मुनाफे से पहले लोगों का जीवन होना चाहिए। साहसिक फैसलों के बिना स्वच्छ हवा हासिल नहीं की जा सकती।"

प्रदूषण की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक व्यक्ति ने मांग की, "राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए।" एक ने लिखा, "चेरनोबिल सीजन 2 का पहला ड्राफ्ट।" एक और यूजर ने लिखा कि AQI है या पेट्रोल डाल रहा है कार मैं (यह AQI है या कोई कार में पेट्रोल डाल रहा है?)" फेफड़ों की फील्डिंग सेट है भाई (हमारे फेफड़े तो निश्चित रूप से खराब हो चुके हैं)।

एक और यूजर ने लिखा कि देख कर ही सांस फूल रही है, सिर्फ इसे देखकर ही सांस लेना मुश्किल लग रहा है। इस धुंध के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर भी उड़ान संचालन में बाधाएं आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि भले ही उड़ान परिचालन धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन आगमन और प्रस्थान में अभी भी देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। यात्रियों की सहायता के लिए हवाई अड्डे के कर्मचारी सभी टर्मिनलों पर उपलब्ध हैं।

