ऑनलाइन गेम के चक्कर में बना लिया खुद के अपहरण का प्लान, परिवार को डराया; पुलिस ने ऐसे खोला राज
नोएडा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक शख्स ने खुद की ही अपहरण की साजिश रच ली। वह अपने परिजनों पर गांव की जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि उसने खुद ही अपने मुंह हाथ और पैर बांधे और परिवार वालों को अपनी फोटो फेजकर 20 लाख रुपए की मांग कर दी।
नोएडा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक शख्स ने खुद की ही अपहरण की साजिश रच ली। वह अपने परिजनों पर गांव की जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि उसने खुद ही अपने मुंह हाथ और पैर बांधे और परिवार वालों को अपनी फोटो फेजकर 20 लाख रुपए की मांग कर दी। वह ऑनलाइन गेम में काफी रकम हार गया था। पुलिस की पांच टीमों ने मिलकर मामले की छानबीन की और अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में छिपकर बैठा था। पुलिस टाइम्स की डिजाइन से युवक तक पहुंची।
आरोपी आशाराम के भाई शिवम ने मामले की शिकायत देते हुए कहा था कि उसका बड़ा भाई आशाराम 17 सितंबर को मेरा भाई आशाराम ग्राम नयागांव से घर जाने के लि कहकर गया था लेकिन घर नहीं पहुंचा। 21 सितंबर को मेरे फोन पर मेरे भाई के नंबर से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपरहण कर लिये जाने की सूचना मिली और फिरोती में 20 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आशाराम को हिमाचल के सोलन के गांव बददी से बरामद कर गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी आशाराम नें पूछताछ में बताया कि दिनांक 2 सितंबर को अपने घर से अपने जीजा अमित के पास ग्राम नयागांव में आया था और दिनांक 9 सितंबर आशाराम अपने जीजा अमित के पास से अपने घर ग्राम नगलाकरन थाना पटियाली जिला कासगंज चला गया था। उसने बताया कि मैं कलर ट्रैडिंग बी.डी.जी गेम एप आनलाइन गेम खेलता हूं । गेम खेलकर मैं रुपये जीत भी जाता हूं और हार भी जाता हूं और दोस्तों से भी अपनी मजबूरी बताकर रुपये उधार ले लेता हूं। उन रुपयों को कलर ट्रैडिंग बी.डी.जी गेम एप आनलाइन गेम में लगा देता हूं और लाभ होने पर उधार के पैसे दोस्तों को वापस दे देता हूं। ऐसे ही दोस्तों से उधार लेकर पैसा मैनें कलर ट्रैडिंग बी.डी.जी गेम एप आनलाइन गेम में लगा दिया था और इस बार मैं ट्रैडिंग बी.डी.जी गेम एप आनलाइन गेम में 4,70,000 रूपये हार गया था।
उसने कहा, मैं एक साल से कलर ट्रैडिंग बी.डी.जी गेम एप आनलाइन गेम खेलता हूं। इसके लिए मैनें घरवालो से पैसे उधार मांगे थे। घरवालो नें मुझे पैसे उधार नही दिए तो मैं 13 सितंबर को वापस अपने जीजा अमित के पास ग्राम नयागांव थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर आ गया था और 17 सितंबर को मैं अपने जीजा के पास से घर जाने के लिए कहकर निकल गया और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैनें घर वालो से पैसे एठने के लिए योजना बनाई। इसके बाद दिल्ली से हिमाचल चला गया।
उसने आगे बताया, ग्राम काथा गांव में एक कमरा किराये पर लेकर रह रहा था। मैं पहले भी हिमाचल में रहकर नौकरी कर चुका हूं। योजना के मुतबिक अपने मोबाइल फोन से वाट्सएप पर अपने छोटे भाई शिवम के को फोन किया और ऐसा दिखाया जैसे मेरा अपहरण हो गया है। हमारी गांव में 06 बीघा जमीन पड़ी है तो मैनें सोचा कि उस जमीन को बेचकर घर वाले पैसा का इंतजाम कर देंगे और इस तरह मैनें ट्रैडिंग बी.डी.जी गेम एप आनलाइन गेम से जो पैसे हारे हैं उनको मैं समय से चुका दूंगा। मैं लगातार अपहर कर्ता बनकर अपने छोटे भाई को अपनी अपने मुंह पर बंधे रूमाल की फोटो बनाकर व मेसज भेजकर घरवालों को स्वय को जान से मारने की धमकी देकर डराने और धमकाने लगा और पैसो की मांग करने लगा। हालांकि उसका ये प्लान पूरा नहीं हो पाया और पुलिसे ने उसे धर दबोचा।