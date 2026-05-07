मौत में बदल गई देर रात की मुलाकात, गर्लफ्रेंड के साथ तीसरी मंजिल से कूदा; चली गई जान
नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। देर रात एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। युवक की अस्पताल में मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल गर्लफ्रेंड का इलाज चल रहा है। दोनों निजी विवाद सुलझाने देर रात किसी के घर गए थे।
नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। देर रात एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। युवक की अस्पताल में मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल गर्लफ्रेंड का इलाज चल रहा है। दोनों निजी विवाद सुलझाने देर रात किसी के घर गए थे।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा में निजी विवादों को सुलझाने के लिए देर रात की मुलाकात एक दुखद घटना में तब्दील हो गई। एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर की तीसरी मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना मंगलवार रात को नोएडा सेक्टर-24 के चौरा रघुनाथपुर गांव में घटी।
पुलिस ने मृतक की पूर्व प्रेमिका चंचल राणा और उसके पति हितेश राणा को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि कूदने से पहले दोनों ने दंपति को पीटा और कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस के अनुसार, वह आदमी अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ हितेश राणा से माफी मांगने घर गया था। पुलिस ने बताया कि वह आदमी चंचल राणा की शादी के बाद भी उससे संपर्क में था, जिसके कारण घर में तनाव पैदा हो गया था। मुलाकात के दौरान बहस छिड़ गई और हितेश राणा ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर दोनों पर हमला कर दिया।
पुलिस ने बताया कि दोनों को हॉकी स्टिक से पीटा गया और बाद में तीसरी मंजिल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। पूछताछ के दौरान हितेश राणा ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने उस आदमी और उसकी पत्नी के बीच लगातार संपर्क के बारे में पता चलने के बाद उन पर हमला किया था। अधिकारियों ने बताया कि पुरुष और महिला ने रात करीब 3 बजे तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस को संदेह है कि कमरे में बंद किए जाने और आगे और पिटाई के डर से उन्होंने भागने का प्रयास किया।
छत से कूदने के बाद आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। महिला को भी गंभीर चोटें आईं और दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती बयानों में विसंगतियों के कारण संदेह पैदा हुआ, जिसके बाद चंचल राणा और हितेश राणा से विस्तृत पूछताछ की गई। दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।