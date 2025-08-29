Noida Man Found Plastic Gloves In Sandwich Online Order Through Zomato Photo Viral नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर किया सैंडविच, अंदर से निकला प्लास्टिक गल्व्स, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर किया सैंडविच, अंदर से निकला प्लास्टिक गल्व्स

नोएडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां ऑनलाइन मंगवाए गए खाने के अंदर शख्स को प्लास्टिक का एक गल्व भी मिला। खाना ऑनलाइन भोजन उपलब्ध करने वाली नामी कंपनी जोमैटो के जरिए एक रेस्टोरेंट से मंगवाया गया था।

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाFri, 29 Aug 2025 02:12 PM
नोएडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां ऑनलाइन मंगवाए गए खाने के अंदर शख्स को प्लास्टिक का एक गल्व भी मिला। खाना ऑनलाइन भोजन उपलब्ध करने वाली नामी कंपनी जोमैटो के जरिए एक रेस्टोरेंट से मंगवाया गया था। शख्स ने रेस्टोरेंट से सैंडविटच ऑर्डर किया था। उसने सोशल मीडिया पर जोमैटो को टैग करते हुए घटना की शिकायत भी की है और कार्रवाई की मांग की है। कंपनी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सेक्टर-45 में रहने वाले सतीश सरावगी पेशे से सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 26 अगस्त को ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से सैंडविच ऑर्डर किया। जब उन्होंने सैंडविच को देखा तो सैंडविच के भीतर प्लास्टिक का ग्लव था। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए पोस्ट में शिकायतकर्ता ने कहा कि यह स्वच्छता से जुड़ा मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी ने जवाब भी दिया। कंपनी ने इस घटना को निराशाजनक करार दिया। एक्स पर लिखा, नमस्ते सतीश, यह सुनकर हमें बहुत धक्का लगा है। कृपया हमें कुछ समय दें, ताकि हम रेस्टोरेंट पार्टनर से बात कर सकें। हम इस बारे में आगे बात करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे।

पहले भी ऐसा मामला आया

करीब चार महीने पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाली युवती ने रेस्टोरेंट से शाकाहारी बिरियानी मंगवाई थी, लेकिन संचालक ने चिकन बिरियानी भेज दी। युवती शाकाहारी थी और दो निवाले खाने के बाद उसे चिकन बिरियानी की जानकारी मिली। पुलिस ने इस मामले में रेस्टोरेंट कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।