दोस्त को फंसाने के लिए रचा खुद की किडनैपिंग का ड्रामा, नोएडा पुलिस ने मथुरा से दबोचा

नोएडा पुलिस ने दशरथ साहू नामक व्यक्ति को झूठे अपहरण और 5 लाख की फिरौती का ड्रामा रचकर एक दंपति को फंसाने की कोशिश करने के आरोप में मथुरा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि उसने पुरानी रंजिश के चलते यह योजना बनाई थी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 9 Oct 2025 06:55 AM
नोएडा के फेज-3 थाने की पुलिस ने दंपति को झूठे केस में फंसाने के लिए खुद के अपहरण की कहानी रचने वाले आरोपी को बुधवार को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी पत्नी को एक फोटो भेजकर कहा था कि दोस्त और उसकी पत्नी ने उसका अपहरण करा दिया है।

एसीपी वर्णिका सिंह ने बताया कि दशरथ साहू गढ़ी चौखंडी गांव में रहता है। उसने 29 सितंबर को अपनी पत्नी को सूचना दी कि कुसुम और उसके पति काशी रैकवार ने मिलकर उसका अपहरण करा दिया है। छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये की फिरौती मांग रहे हैं। रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पत्नी ने घबराकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। हालांकि, जब दशरथ की पत्नी ने अपहरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी तो पुलिस को इसमें कई झोल लगे। पुलिस ने तुरंत दशरथ के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई। लोकेशन नासिक की मिली। इस पर एक टीम को वहां रवाना किया गया। टीम ने आरोपी दंपति की सोसाइटी में पहुंचकर पूछताछ की।

कुसुम का कहना था कि दशरथ ने 24 सितंबर की शाम उसके पति काशी से झगड़ा किया था। पांच लाख रुपये न देने पर काशी से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में फंसाने की धमकी दी थी। दंपति ने रकम देने से इनकार कर दिया तो वह 29 सितंबर को पत्नी को बिना बताए कहीं चला गया। कुछ समय बाद पत्नी को व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजा कि कुसुम और काशी ने उसका अपहरण कर लिया है। आरोपी को भनक लग गई कि पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिल गई है। ऐसे में बीच-बीच में वह मोबाइल भी बंद करने लगा।

वह जब घर लौट रहा था तो पुलिस ने रास्ते में मथुरा से उसे दबोच लिया। आरोपी दशरथ लोगों के कुत्ते घुमाने का काम करता है। पूछताछ में सामने आया कि दशरथ और काशी एक ही गांव के हैं। गांव में दोनों के घरों में आपसी विवाद चल रहा है। पूछताछ में दशरथ ने बताया कि काशी और उसकी पत्नी ने कुछ दिन पहले उसकी आर्थिक हालत पर टिप्पणी की थी। ऐसा एक तीसरे व्यक्ति ने उसे बताया था, तभी से वह दंपति को सबक सिखाना चाह रहा था।