Noida Man Arrested for Fake Mumbai Bomb Threat in Revenge Plot दोस्त फिरोज से बदला लेना था, इसलिए.. मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले सनकी का खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida Man Arrested for Fake Mumbai Bomb Threat in Revenge Plot

दोस्त फिरोज से बदला लेना था, इसलिए.. मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले सनकी का खुलासा

मुंबई में बम धमाकों की फर्जी धमकी देने वाले अश्विनी कुमार को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने दोस्त से बदला लेने के लिए यह साजिश रची थी, जिससे उसे 2023 में जेल जाना पड़ा था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाSat, 6 Sep 2025 10:30 AM
share Share
Follow Us on
दोस्त फिरोज से बदला लेना था, इसलिए.. मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले सनकी का खुलासा

मुंबई पुलिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज भेजकर पूरे शहर में हड़कंप मचाने वाले 51 साल के अश्विनी कुमार को नोएडा के सेक्टर 79 से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में शख्स ने धमकी देने की बेहद अजीब वजह बताई है। धमकीबाज ने बताया कि उसने दोस्त से बदला लेने की सनक में यह खतरनाक खेल खेला।

बदले की आग में रचा गया खेल

पटना के पाटलिपुत्र का रहने वाला अश्विनी कुमार अपने पुराने दोस्त फिरोज के खिलाफ दिल में गहरी नाराजगी पाले हुए था। बात 2023 की है, जब फिरोज ने अश्विनी के खिलाफ पटना के फुलवारी शरीफ थाने में केस दर्ज करवाया था। इस केस की वजह से अश्विनी को तीन महीने जेल की हवा खानी पड़ी। बस, यहीं से बदले की आग भड़की। अश्विनी ने फिरोज को सबक सिखाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने मुंबई पुलिस को फिरोज के नाम से एक फर्जी बम धमकी भेज दी, ताकि दोस्त को फंसाया जा सके।

मुंबई में मचा हड़कंप

शुक्रवार को मुंबई पुलिस को एक मैसेज मिला, जिसमें दावा किया गया कि शहर में 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स के साथ 'ह्यूमन बम' तैयार हैं, जो पूरे शहर को हिलाकर रख देंगे। इस मैसेज ने मुंबई को हाई अलर्ट पर ला दिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और पता चला कि यह धमकी नोएडा से भेजी गई थी। देर रात मुंबई पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 79 में छापा मारकर अश्विनी को धर दबोचा।

ज्योतिषी बनकर छिपा था 'मास्टरमाइंड'

जांच में पता चला कि अश्विनी पिछले पांच साल से नोएडा में रह रहा था और ज्योतिषी के रूप में काम कर रहा था। पढ़ा-लिखा होने के बावजूद, उसने इस सनसनीखेज साजिश को अंजाम दिया। अश्विनी ने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और उसके पिता सुरेश कुमार शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हैं। लेकिन, पारिवारिक झगड़ों ने भी उसकी जिंदगी में आग लगाई थी। उसकी पत्नी ने घरेलू विवाद के चलते उसे छोड़ दिया था।

पुलिस ने बरामद किए सात फोन और सिम कार्ड

पुलिस ने अश्विनी के कब्जे से सात मोबाइल फोन, तीन सिम कार्ड, छह मेमोरी कार्ड होल्डर, दो डिजिटल कार्ड और एक मेमोरी कार्ड बरामद किया। ये सामान देखकर लगता है कि अश्विनी कोई छोटा-मोटा खिलाड़ी नहीं, बल्कि अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी में था।

नोएडा के एडिशनल सीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि अश्विनी को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया और कागजी कार्रवाई के बाद उसे मुंबई भेज दिया गया। अब मुंबई पुलिस इस 'बम मास्टरमाइंड' से पूछताछ कर रही है, ताकि इस साजिश के और भी राज खुल सकें।