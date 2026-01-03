नए साल पर खूब छलके जाम, नोएडा में 2 दिन में 35 करोड़ रुपये की शराब गटक गए लोग
नए साल के जश्न में लोगों ने इस बार भी जमकर जाम छलकाए। 31 दिसंबर की रात और 01 जनवरी को गौतमबुद्ध नगर जिले में लोग करीब 7 लाख लीटर से अधिक शराब गटक गए। इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपये से अधिक है। शराब पीने के मामले में पिछले वर्षों की तुलना में यह आंकड़ा दोगुना से अधिक है।
वर्ष 2025 में इन दोनों दिनों में 14 करोड़ रुपये की 3 लाख लीटर तक शराब बिकी थी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कुल 544 शराब की दुकानें हैं। करीब 150 क्लब और बार हैं। क्लबों में रात 11 बजे और बार में रात 2 बजे तक नव वर्ष का जश्न मना। इस दौरान 31 दिसंबर की रात जिलेभर में करीब 4 लाख लीटर से अधिक शराब की बिक्री हुई। इसकी अनुमानित कीमत 23 करोड़ है।
आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 01 जनवरी को तीन लाख लीटर से अधिक शराब बिकी। दोनों दिनों में आबकारी विभाग को शराब की बिक्री से करीब 35 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं, बात करें क्रिसमस की तो 24 और 25 दिसंबर को जिले में करीब 18 करोड़ की शराब बिक्री हुई थी।
विभाग के मुताबिक, ज्यादा राजस्व अंग्रेजी शराब से प्राप्त हुआ है। सर्दी के कारण बीयर की बिक्री कम हुई। हालांकि नव वर्ष के जश्न में लोगों ने बियर भी जमकर पी है।
दिल्ली समेत आसपास के जिलों से आए लोग
नववर्ष का जश्न मनाने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले के क्लब और बार में दिल्ली समेत गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, सोनीपत समेत कई जिलों के लोग पहुंचते हैं। इसके साथ ही लोगों में साल के पहले दिन बाहर जाकर खाने वाले और जश्न मनाने का शौक होता है। नए साल पर क्लब और बार ही नहीं बल्कि होटलों व रेस्तरां में भी भारी भीड़ होती है।