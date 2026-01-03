Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida liquor consumption people drink liquor worth Rs 35 crore in 2 days during new year celebration
नए साल पर खूब छलके जाम, नोएडा में 2 दिन में 35 करोड़ रुपये की शराब गटक गए लोग

नए साल पर खूब छलके जाम, नोएडा में 2 दिन में 35 करोड़ रुपये की शराब गटक गए लोग

संक्षेप:

नए साल के जश्न में लोगों ने इस बार भी जमकर जाम छलकाए। 31 दिसंबर की रात और 01 जनवरी को गौतमबुद्ध नगर जिले में लोग करीब 7 लाख लीटर से अधिक शराब गटक गए। इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपये से अधिक है।  

Jan 03, 2026 06:54 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

नए साल के जश्न में लोगों ने इस बार भी जमकर जाम छलकाए। 31 दिसंबर की रात और 01 जनवरी को गौतमबुद्ध नगर जिले में लोग करीब 7 लाख लीटर से अधिक शराब गटक गए। इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपये से अधिक है। शराब पीने के मामले में पिछले वर्षों की तुलना में यह आंकड़ा दोगुना से अधिक है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वर्ष 2025 में इन दोनों दिनों में 14 करोड़ रुपये की 3 लाख लीटर तक शराब बिकी थी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कुल 544 शराब की दुकानें हैं। करीब 150 क्लब और बार हैं। क्लबों में रात 11 बजे और बार में रात 2 बजे तक नव वर्ष का जश्न मना। इस दौरान 31 दिसंबर की रात जिलेभर में करीब 4 लाख लीटर से अधिक शराब की बिक्री हुई। इसकी अनुमानित कीमत 23 करोड़ है।

Noida liquor consumption
ये भी पढ़ें:शराब के शौकीनों को गुड न्यूज! गुजरात ने दारू पार्टी के नियमों में दीं कई ढील

आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 01 जनवरी को तीन लाख लीटर से अधिक शराब बिकी। दोनों दिनों में आबकारी विभाग को शराब की बिक्री से करीब 35 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं, बात करें क्रिसमस की तो 24 और 25 दिसंबर को जिले में करीब 18 करोड़ की शराब बिक्री हुई थी।

विभाग के मुताबिक, ज्यादा राजस्व अंग्रेजी शराब से प्राप्त हुआ है। सर्दी के कारण बीयर की बिक्री कम हुई। हालांकि नव वर्ष के जश्न में लोगों ने बियर भी जमकर पी है।

दिल्ली समेत आसपास के जिलों से आए लोग

नववर्ष का जश्न मनाने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले के क्लब और बार में दिल्ली समेत गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, सोनीपत समेत कई जिलों के लोग पहुंचते हैं। इसके साथ ही लोगों में साल के पहले दिन बाहर जाकर खाने वाले और जश्न मनाने का शौक होता है। नए साल पर क्लब और बार ही नहीं बल्कि होटलों व रेस्तरां में भी भारी भीड़ होती है।

ये भी पढ़ें:नए साल की रात बनारस में शराब का सैलाब, 3 करोड़ की दारू गटक गए शौकीन
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।