कॉमर्शियल वाहनों पर सख्ती, जुर्माना वसूली में नोएडा अव्वल, ऐक्शन में गाजियाबाद
नियम तोड़ने वाले व्यावसायिक वाहनों पर सबसे ज्यादा चालान गाजियाबाद में हुए हैं, जबकि जुर्माना वसूली और वाहन सीज करने में गौतमबुद्ध नगर आगे रहा।
साल 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर तक गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर में बिना कागजात, अधिक भार और नियम तोड़ने वाले कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। गाजियाबाद चालान करने में सबसे आगे रहा जहां 30,278 चालान और 2,329 वाहन जब्त किए गए जबकि जुर्माना वसूली और वाहन सीज करने में गौतमबुद्ध नगर अव्वल रहा जहां 11.90 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया और 3,156 वाहन सीज किए गए।
ऐक्शन में गाजियाबाद अव्वल, जुर्माना वसूली में नोएडा
नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर दौड़ने वाले कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई में गाजियाबाद पहले स्थान पर रहा है। वहीं, जुर्माना वसूली और वाहनों को सीज करने में गौतमबुद्ध नगर ने बाजी मारी है। दोनों जिलों में कार्रवाई का आंकड़ा हापुड़ और बुलंदशहर से काफी अधिक है।
चलाया गया स्पेशल अभियान
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक अप्रैल से 31 अक्तूबर तक चारों जिलों में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए गए। इस दौरान बिना वैध परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र के चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्षमता से अधिक सामान ढोने, अनधिकृत बस संचालन और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान और जब्त किए।
गाजियाबाद में सबसे अधिक वाहनों के चालान
आरटीओ प्रवर्तन गाजियाबाद डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि गाजियाबाद में सबसे अधिक 30,278 कॉमर्शियल वाहनों के चालान किए गए और 2,329 वाहन जब्त हुए। इनसे 9.76 करोड़ रुपये जुर्माना और 5.40 करोड़ रुपये रोड टैक्स वसूला गया।
गौतमबुद्ध नगर में 27,158 वाहनों का चालान
गौतमबुद्ध नगर में 27,158 वाहनों के चालान और सबसे अधिक 3,156 वाहन सीज किए गए। यहां 11.90 करोड़ रुपये जुर्माना और 5.90 करोड़ रुपये रोड टैक्स वसूला गया। हापुड़ में 12,450 वाहनों के चालान और 516 वाहन जब्त किए गए। यहां 3.08 करोड़ रुपये जुर्माना और 1.70 करोड़ रुपये रोड टैक्स वसूला गया।
व्यावसायिक वाहनों से जुर्माना वसूली में नोएडा अव्वल
जिला- चालान- बंद- जुर्माना- कर
- गाजियाबाद 30278- 2329- 9.76- 5.40 करोड़
- गौतमबुद्ध नगर 27158- 3156- 11.90- 5.90 करोड़
- हापुड़ 12450- 516- 3.08- 1.70 करोड़
- बुलंदशहर 7400- 621- 1.96- 84.81 (लाख)
जुर्माना: रुपये करोड़ में (स्रोत : गाजियाबाद परिवहन विभाग)
बुलंदशहर में 7,400 वाहनों के चालान और 621 वाहन सीज हुए। यहां 1.96 करोड़ रुपये जुर्माना और 84.81 लाख रुपये रोड टैक्स जमा कराया गया। चारों जिलों में इस अवधि में कुल 29,792 व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण हुआ। इनमें गौतमबुद्ध नगर 14,996 वाहनों के साथ पहले स्थान पर रहा। गाजियाबाद में 9,347, बुलंदशहर में 3,804 और हापुड़ में 1,675 वाहन रजिस्टर्ड हुए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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