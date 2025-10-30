Hindustan Hindi News
वाडिया बंधुओं समेत 30 पर केस, नोएडा में 80 करोड़ की जमीन पर कब्जे का आरोप

वाडिया बंधुओं समेत 30 पर केस, नोएडा में 80 करोड़ की जमीन पर कब्जे का आरोप

संक्षेप: नोएडा के सलारपुर गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की 14 बीघा (लगभग 80 करोड़ रुपये की) जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से रजिस्ट्री कराने के आरोप में शराब कारोबारी वाडिया बंधुओं समेत 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Thu, 30 Oct 2025 06:47 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
शराब कारोबारी वाडिया बंधुओं समेत तीस लोगों पर फर्जीवाड़ा कर भूमि पर कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगा है। इनके खिलाफ गोरखपुर निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग ने अदालत के आदेश पर सेक्टर-49 थाने में बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप है कि सलारपुर गांव में उनकी 14 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा दी गई। इस जमीन की कीमत 80 करोड़ रुपये से अधिक है।

गोरखपुर के राजेंद्र नगर स्थित फुलवारी हाउस निवासी पवन जिंदल ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि उन्होंने नोएडा के गांव सलारपुर में 26 अगस्त 1985 को 14 बीघा जमीन खरीदी थी। इसी खसरा नंबर पर कुछ जमीन वाडिया परिवार की थी। 10 मई 2016 को उन्हें पता चला कि आरोपी सुरेश कुमार गोयल ने उनकी जमीन की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी गोरखपुर में सबरजिस्ट्रार कार्यालय में दिखाई। इसके आधार पर तहसीलदार का फर्जी आदेश दिखाकर म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) करा लिया। उन्होंने आरटीआई से जानकारी मांगी तो खुलासा हुआ कि राजस्व दस्तावेजों में जिस पत्रावली संख्या और आदेश के आधार पर म्यूटेशन किया गया, ऐसा कोई रिकॉर्ड जिलाधिकारी कार्यालय में नहीं है। न ही ऐसा कोई आदेश जारी किया गया। 15 सितंबर 2017 को तहसीलदार ने इस फर्जी म्यूटेशन को रद्द कर सरकारी दस्तावेजों में यह जमीन फिर से उन्हीं के नाम चढ़ा दी। इसी बीच जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई।

फर्जी मुख्तयारनामा किया गया

शिकायतकर्ता पवन जिंदल को जानकारी करने पर पता चला कि उनके नाम से किसी अन्य व्यक्ति को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में खड़ा कर 16 मई 1989 को एक फर्जी मुख्तयारनामा किया गया। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर न्यायालय में एक याचिका दायर की। उसके साथ अपने अंगूठों की छाप भी दाखिल की। रजिस्ट्री दफ्तर में दर्ज रिकॉर्ड भी दिया। इसके मिलान पर स्पष्ट हो गया कि यह कागज फर्जी हैं और अंगूठों के निशान उनके नहीं हैं। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में नामजद किए गए आरोपी चंडीगढ़, पटियाला, दिल्ली, शामली, गाजियाबाद और नोएडा के रहने वाले हैं।

इनके के खिलाफ केस दर्ज

अनिल वाडिया, अशोक वाडिया, जय भगवान चौहान, सुरेश कुमार गोयल, डॉ. जगमोहन गोयल, मदनलाल, नरेश कुमार, केवन कृष्ण, सुभाष चंद, बिहारी लाल, रजत मदान, निशांत मदान, सतीश कुमार मदान, सुरेंद्र कुमार मदान, मंजू बंसल, रंजन गुप्ता, सौरभ मित्तल, लक्ष्मी देवी, संतोष कुमारी, मनुज चौहान, कृष्ण मित्तल, प्रदीप कुमार गुप्ता, अनिल बब्बर, राजेश कुमार गुप्ता, सुमन लता, अलका गुप्ता, कलीम, मुनेन्द्र चौहान, नरेश उर्फ सलीम और राहुल कसाना के खिलाफ पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया।

दो आरोपियों को भू-माफिया घोषित करने की तैयारी चल रही

इस मुकदमे में नामजद 30 आरोपियों में दो नाम वह भी शामिल हैं, जिन्हें नोएडा प्राधिकरण ने भूमाफिया घोषित कराने के लिए उनका पूरा रिकॉर्ड जिला प्रशासन को भेजा है। इस सूची को सार्वजनिक कर लोगों से अपील की है कि उनसे किसी तरह की जमीनों की कोई खरीद-फरोख्त न की जाए।

शोलापुर नाम का नया गांव बसा दिया

शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी सुरेश कुमार गोयल ने साजिश कर चंडीगढ़ के डॉ. जगमोहन गोयल के परिवारजनों और दिल्ली के सुभाषचंद के नाम जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी। कागजों में इस संपत्ति को शोलापुर गांव की दर्शाया गया। जबकि इस नाम का यहां पर गांव नहीं है। यह संपत्ति सलारपुर गांव में है। इसके अलावा फर्जी जीपीए के आधार पर भी कुछ बैनामे किए गए। इसके अलावा उनकी जमीन के भी बैनामे कर उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसमें नोएडा में सक्रिय अन्य भूमाफिया भी उनके साथ हैं।

