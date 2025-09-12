noida knowledge park paramedical student suicide attempt dispute दोस्तों से हुआ झगड़ा तो कॉलेज की बालकनी पर चढ़ गई लड़की, बोली- कूद जाऊंगी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida knowledge park paramedical student suicide attempt dispute

दोस्तों से हुआ झगड़ा तो कॉलेज की बालकनी पर चढ़ गई लड़की, बोली- कूद जाऊंगी

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में पैरामेडिकल की एक छात्रा ने सहपाठियों से विवाद के बाद कॉलेज की दूसरी मंजिल से कूदने का प्रयास किया। कॉलेज स्टाफ और छात्रों ने उसे समझाकर नीचे उतारा। पुलिस ने मामले की जांच की और छात्रा को उसके परिजनों के साथ घर भेज दिया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाFri, 12 Sep 2025 08:23 AM
share Share
Follow Us on
दोस्तों से हुआ झगड़ा तो कॉलेज की बालकनी पर चढ़ गई लड़की, बोली- कूद जाऊंगी

नॉलेज पार्क में पैरामेडिकल की छात्रा ने सहपाठियों से विवाद होने के बाद गुरुवार की दोपहर कॉलेज की दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़े होकर कूदने की कोशिश की। कॉलेज के स्टाफ और छात्रों ने किसी तरह उसको समझाकर नीचे उतारा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है।

पुलिस की छानबीन में पता चला है कि छात्रा का उसकी सहपाठियों से रुपये के लेनदेन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस द्वारा छात्र के परिजनों को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद छात्रा की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने छात्रा को परिजनों के साथ घर भेज दिया।

छात्रा का इस घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसने रुपये के लेनदेन की बात कही है। पिता ने इस मामले में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार किया है।

वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है। सात सेकंड के एक वीडियो में छात्रा दूसरी मंजिल की बालकनी के छज्जे पर खड़ी दिख रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा ने छज्जे पर खड़े होकर कुछ ऐलान भी किया। इसके बाद कॉलेज के स्टाफ और छात्र-छात्राओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने छात्रा को समझाया और उसे नीचे उतारा। इसके बाद उसकी काउंसलिंग की गई।