जंगल ट्रेल पार्क; नोएडा में बच्चों संग घूमने की नई जगह; 120 रुपये एंट्री फीस, किनके लिए मुफ्त

संक्षेप: नोएडा के सेक्टर-95 में बने 'नोएडा जंगल ट्रेल पार्क' को सोमवार को लोगों के लिए खोल दिया गया। सोमवार को इस पार्क का शुभारंभ नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने किया। बच्चों संग आप भी यहां घूमने जा सकते हैं। 120 रुपये एंट्री फीस है।

नोएडा के सेक्टर-95 में बने 'नोएडा जंगल ट्रेल पार्क' को सोमवार को लोगों के लिए खोल दिया गया। सोमवार को इस पार्क का शुभारंभ नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने किया। पार्क में लोग हिरण, हाथी, शेर, जिराफ आदि की आकृतियां देखने के साथ रोमांचित हो उठे।

इस पार्क में कबाड़ और लोहे से करीब 650 जानवरों की आकृतियां बनाई गई हैं। आकृतियां तैयार करने में करीब 400 टन कबाड़ का प्रयोग हुआ है। पार्क के शुभारंभ के मौके पर विधायक पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करते ही प्रकृति से जुड़ी चीजों को देखने के लिए अभी तक बॉटनिकल गार्डन और ओखला पक्षी विहार थे।

अब इनके पास ही जंगल ट्रेल पार्क की शुरुआत हो गई है। अब यह इको हब के रूप में भी जाना जाएगा। यहां यमुना नदी, तरह-तरह के पक्षियां, कबाड़ से बनी जानवरों की आकृतियां प्रकृति से करीबी का अहसास कराएंगी। दिल्ली-एनसीआर में यह अच्छा पयर्टक स्थल बन गया है जहां लोग परिवार सहित घूम सकेंगे।

कितनी है एंट्री फीस ये पार्क सेक्टर-95 में महामाया फ्लाईओवर और ओखला पक्षी विहार के बीच में स्थित है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पार्क में लोग इस पार्क में महामाया फ्लाईओवर के नीचे बने गेट से प्रवेश कर सकेंगे। पार्क में प्रवेश के लिए 120 रुपये देने होंगे। तीन वर्ष तक के बच्चे निशुल्क जा सकेंगे। पार्क में पहुंचने पर ऑनलाइन या नगद, दोनों तरह से प्रवेश शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

चिड़िया से डायनासोर तक प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जून 2024 में पीपीपी मॉडल पर पार्क का निर्माण शुरू हुआ था। प्राधिकरण यह पार्क करीब 18.27 एकड़ में बनाया गया है। यहां पार्क के अंदर कबाड़ से बने डायनासोर, गैंडा, मगरमच्छ, अजगर, बंदर की आकृतियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही छोटी आकृतियों में सुंदर-सुंदर चिडिय़ां भी कबाड़ से बनाई गई है। पार्क में आने वाले लोग जंगल में सैर का लुत्फ भी उठा सकेंगे।

गोल्फ कार्ट की सुविधा मिलेगी पार्क में आने वाले लोगों को परिसर में घूमने के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा दी जाएगी। इसका 200 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। इस राशि में उसी दिन कई बार पार्क में घूम सकेंगे। इसके अलावा पार्क परिसर में एम्फीथियेटर, बच्चों के खेलने के स्थान समेत अन्य चीजें शामिल हैं। बच्चों के लिए एम्युजमेंट पार्क, बोटिंग के अलावा नाइट सफारी भी है। हालांकि, बोटिंग की सुविधा जल्द शुरू होगी। यहां एक कैफेटेरिया भी बनाया गया है। जंगल में एक्टिविटी को भी शामिल किया गया है। जैसे रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, जिप साइकलिंग आदि को शामिल किया गया है।

ये है पार्किंग शुल्क ● दोपहिया पहले 2 घंटे के-20 रुपये

बाद के 2 घंटे-20 रुपये अतिरिक्त

● चार पहिया पहले 2 घंटे के-50 रुपये

चार घंटे तक-100 रुपये

चार घंटे के बाद-200 रुपये