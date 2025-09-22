कार से रेकी और सूने मकान से सामान साफ; नोएडा में पकड़ा गया शातिर चोर गैंग

पूछताछ के दौरान पता चला कि तीनों शातिर किस्म के चोर हैं और उनका अंतरराज्यीय गिरोह है। चोरों की पहचान दिल्ली के भलस्वा कॉलोनी निवासी मोनू उर्फ अनिल और बबलू उर्फ कलुआ उर्फ संतोष उर्फ सोमचंद उर्फ पंकज उर्फ कल्टा व रोहिणी निवासी रघु उर्फ गोलू उर्फ रौकी, उर्फ कुलदीप, उर्फ पवन के रूप में हुई है।

कार से रेकी कर सोसाइटियों और सेक्टरों के बंद पड़े फ्लैटों और मकानों में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सेक्टर-58 थाने की पुलिस ने रविवार को सरगना समेत तीन सदस्यों को दबोच लिया। तीनों ने अबतक 150 से अधिक चोरी की वारदात की है। आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल होने वाली कार और चोरी का सामान बरामद हुआ है।

तीनों पर 40 से अधिक मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। आरोपियों ने दिल्ली-एनसीआर के अलावा कई अन्य राज्यों में भी चोरी की वारदात की है। एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि इसी महीने थानाक्षेत्र के सेक्टर-62 स्थित फ्लेक्स अपार्टमेंट की दीवार के तार काटकर चोर सोसाइटी के अंदर घुसे थे और एक फ्लैट से लाखों का सामान, गहने और नकदी चोरी कर ले गए थे। वारदात को पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया था। इसके बाद एसीपी स्वतंत्र सिंह की अगुवाई में एक टीम गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई। शनिवार को सेक्टर-58 थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि थानाक्षेत्र में कार सवार तीन संदिग्ध चोरी की योजना बना रहे हैं। पुलिस टीम मुबखिर से मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ के दौरान पता चला कि तीनों शातिर किस्म के चोर हैं और उनका अंतरराज्यीय गिरोह है। चोरों की पहचान दिल्ली के भलस्वा कॉलोनी निवासी मोनू उर्फ अनिल और बबलू उर्फ कलुआ उर्फ संतोष उर्फ सोमचंद उर्फ पंकज उर्फ कल्टा व रोहिणी निवासी रघु उर्फ गोलू उर्फ रौकी, उर्फ कुलदीप, उर्फ पवन के रूप में हुई है। रघु 34 साल, बबलू 38 का और मोनू 28 साल का है। तीनों बीते सात साल से चोरी की वारदात कर रहे हैं। आरोपी सेक्टर-62 के डी पार्क के पास चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए एकत्र हुए थे। तीनों ने अपने कुछ अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी थी।

पुलिस से बचने के लिए बदले नाम पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अपने एक से अधिक नाम इसलिए रखे हैं ताकि वह पुलिस की नजर से बचे रहें। आपराधिक इतिहास अलग-अलग नामों से दर्ज मिले। आरोपियों के पास से दो फर्जी नंबर प्लेट, गहने, आठ घड़ी, चांदी के गिलास, लैपटॉप, कटारी,नकदी, भगवान की मूर्ति और पेचकस समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। तीनों ही आरोपी पूर्व में जेल जा चुके हैं। आरोपी फ्लैटों और मकानों के अलावा मंदिरों में भी चोरी करते हैं। चोरी के सामान को आरोपी दिल्ली के अलग-अलग बाजारों में बेहद कम दाम में बेचते हैं। तीनों के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है।