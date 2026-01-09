Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida international golf course project is stalled due to without acquiring land
नोएडा में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स की परियोजना लटकी, कहां फंसा पेच?

नोएडा में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स की परियोजना लटकी, कहां फंसा पेच?

संक्षेप:

नोएडा के सेक्टर 151ए में गोल्फ कोर्स का निर्माण फंस गया है। इस गोल्फ कोर्स का काम 30 जून 2022 तक पूरा होना था। फिर 30 जून 2025 तक काम पूरा करने की नई डेड लाइन तय की गई लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। क्या वजह?

Jan 09, 2026 11:07 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा के सेक्टर-151ए में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का काम जमीन के फेर में फंस गया है। जिस जगह गोल्फ का मैदान बनना है, उस जमीन को प्राधिकरण करीब पांच साल बाद भी किसानों से नहीं ले पाया है। ऐसे में नए गोल्फ कोर्स के लिए लोगों को कम से कम एक वर्ष से अधिक समय का इंतजार करना पड़ेगा। नोएडा प्राधिकरण गोल्फ कोर्स के लिए एक जुलाई 2021 को कंपनी कश्यपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बार-बार बढ़ी डेड लाइन

इस गोल्फ कोर्स का काम 30 जून 2022 तक पूरा होना था। कार्यस्थल पर कई बाधाओं के कारण समय-समय पर सक्षम स्तर से निर्माण कार्य पूरा करने के लिए टाइम एक्सटेंशन दिया गया। साथ ही, 30 जून 2025 तक काम पूरा करने की नई डेड लाइन तय की गई थी। इस तय समय में भी एजेंसी काम पूरा नहीं कर सकी।

41 करोड़ रुपये का काम होना बाकी

इससे पहले एजेंसी को कई बार नोटिस जारी किए गए। नोएडा प्राधिकरण ने एजेंसी को करीब छह महीने पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया था। एजेंसी की धरोहर राशि को जब्त किया जा चुका है। अभी तक करीब 64 प्रतिशत ही काम हो सका है। अब करीब 41 करोड़ रुपये का काम होना बाकी है।

अब तक टेंडर जारी नहीं

पुरानी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करते समय नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने दावा किया था कि अधूरे काम के लिए एक महीने में टेंडर जारी कर दो-तीन महीने में काम शुरू करा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को हुए छह महीने बीत चुके, लेकिन प्राधिकरण अब तक टेंडर जारी नहीं कर सका। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक मंजूरी मिलते ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा।

पूरी जमीन लिए बिना ही काम शुरू कराया

नोएडा प्राधिकरण ने परियोजना के लिए पूरी जमीन लेने से पहले ही इसका निर्माण शुरू करा दिया गया। करीब पांच साल बाद भी प्राधिकरण यह जमीन किसानों से नहीं ले सका है।

ये भी पढ़ें:अखलाक मामले में आरोपियों की केस ट्रांसफर की अपील, केस वापसी पर भी पहुंचे HC
ये भी पढ़ें:विश्व पुस्तक मेले में पहली बार नहीं लगेगी एंट्री फी; एक पहल खास; 5 बड़ी बातें
ये भी पढ़ें:फिर तुर्कमान गेट पहुंचे बुलडोजर, मलबा हटाया; 6 और अरेस्ट; रडार पर 10 इन्फ्लुएंसर

प्रशासन के जरिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया

प्राधिकरण ने सीधे किसानों से आपसी सहमति के जरिए जमीन लेने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद जिला प्रशासन के जरिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। परियोजना में कामबक्शपुर गांव के किसानों की करीब 2.22 हेक्टेयर जमीन आ रही है। इस जमीन को किसान नहीं दे रहे। अधिकारियों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।