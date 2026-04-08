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नोएडा एयरपोर्ट से एक साथ 10 विमान सेवा शुरू हो सकेंगी, हवाईअड्डे के नाम नया रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ

Apr 08, 2026 06:15 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक साथ दस विमान सेवा शुरू हो सकेंगी। यहां 10 एयरोब्रिज लगे हैं, जिसके साथ ही नोएडा एयरपोर्ट सबसे ज्यादा एयरोब्रिज वाला एयरपोर्ट भी है। अब तक यह रिकॉर्ड लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर दर्ज था।

नोएडा एयरपोर्ट से एक साथ 10 विमान सेवा शुरू हो सकेंगी, हवाईअड्डे के नाम नया रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक साथ दस विमान सेवा शुरू हो सकेंगी। यहां 10 एयरोब्रिज लगे हैं, जिसके साथ ही नोएडा एयरपोर्ट सबसे ज्यादा एयरोब्रिज वाला एयरपोर्ट भी है। अब तक यह रिकॉर्ड लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर दर्ज था।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू होने की संभावना है। इसके लिए टर्मिनल भवन के कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रवेश द्वार पर नदियों के बहाव के तर्ज पर लगी छतों को सुधारा जा रहा है। साज-सज्जा भी की जा रही है। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट में आठ एयरोब्रिज हैं, जिसके माध्यम से यात्रियों को हवाई जहाज के अंदर तक पहुंचाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों वाले वाराणसी एयरपोर्ट में सिर्फ चार एयरोब्रिज हैं।

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बचे कार्यों को पूरा किया जा रहा

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) ने पिछले माह एयरपोर्ट की सुरक्षा मंजूरी और नागरिक उड्डयन महा निदेशालय ने एयरोड्रम लाइसेंस जारी किया था। दोनों ही दस्तावेज शर्तों के आधार पर जारी किए गए थे। उद्घाटन के बाद अब तेजी से एयरपोर्ट के बचे कार्यों को पूरा किया जा रहा है, ताकि एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोग्राम को बकास की मंजूरी मिल सके। एयरपोर्ट के प्रवक्ता के अनुसार एएसपी मिलने के बाद ही निर्माण कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) एयरलाइंस के साथ वार्ता करेगी, ताकि टिकट बुकिंग सेवा शुरू की जा सके।

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बनारस के घाटों की झलक

टर्मिनल बिल्डर के प्रवेश द्वार को हरिद्वार और वाराणसी के घाटों का अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। घरेलू टर्मिनल को यूपी की पारंपरिक हवेलियों से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। यहां सौ फीट लंबी चित्रकला भी बनाई गई है।

टर्मिनल अंदर से तैयार

टर्मिनल भवन अंदर से पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। घरेलू टर्मिनल तैयार है। इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग में चेकइन काउंटर पर 20 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम लग चुके हैं। यहां पर कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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