नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने से पहले जाम का अलर्ट, दिल्ली से सफर में लग सकते हैं घंटों
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगामी शुभारंभ से दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका है, जिससे यात्रियों को भीषण जाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ की तैयारी तेजी से चल रही है। इसके शुरू होने के बाद नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, महामाया फ्लाईओवर और फिल्म सिटी मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ जाएगा, जिससे जाम की समस्या और गंभीर होने की आशंका है। इससे दिल्ली-नोएडा से एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग के जरिए पहुंचना मुश्किल होगा।
नोएडा में एंट्री लेते ही जाम की समस्या
अभी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर, डीएनडी या कालिंदी कुंज बॉर्डर के जरिए नोएडा में प्रवेश करते ही वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक आने-जाने में व्यस्त समय में एक घंटे तक का समय लग जाता है, जबकि यह सफर अधिकतम दस मिनट का है। इस रास्ते पर फिल्म सिटी व दलित प्रेरणा स्थल के सामने लोगों को लंबे जाम में फंसना पड़ता है। इससे आगे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर से जीरो प्वाइंट तक सुबह-शाम जाम लगने लगा है। यहां व्यस्त समय में चालकों को डेढ़ से दो घंटे लग रहे, जबकि आमतौर पर यह सफर 45 मिनट से एक घंटे का है।
दिल्ली से एयरपोर्ट जाने के लिए सिर्फ ग्रेनो एक्सप्रेसवे ही विकल्प है। अगर हालात न सुधरे तो एयरपोर्ट शुरू होने के बाद नोएडा से एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले रास्तों पर लंबे जाम में फंसना पड़ेगा। यमुना पुश्ते पर एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय प्राधिकरण ले चुका है, लेकिन इसके लिए अब तक टेंडर जारी नहीं हुआ। योजना के मंजूर होने और काम शुरू होने के बाद भी उनको पूरा होने में करीब पांच साल का समय लगेगा। तब तक यहां जाम के हालात रहेंगे।
एक्सप्रेसवे और फिल्म सिटी मार्ग को जोड़ने वाली सड़कों पर भी आफत
दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की ओर से आते समय चिल्ला बॉर्डर से प्रवेश करते ही जाम लगना शुरू हो जाता है। चिल्ला बॉर्डर से फिल्म सिटी के सामने से होते हुए महामाया फ्लाईओवर तक वाहन काफी धीमी गति से चल पाते हैं। महामाया फ्लाईओवर से परी चौक तक एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इसी साल फिल्म सिटी के सामने सड़क चौड़ी कर एक लेन बढ़ाई गई। इसके बावजूद जाम की समस्या रहती है।