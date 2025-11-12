नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दूसरा ट्रायल सफल, 15 दिसंबर से उड़ान की तैयारी

संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दूसरा यात्री टर्मिनल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जिसमें यात्रियों की एंट्री से लेकर बैगेज हैंडलिंग तक सभी प्रक्रियाएं परखी गईं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की मंजूरी के बाद 15 दिसंबर तक पहली यात्री विमान सेवा शुरू होने की पूरी संभावना है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दूसरा यात्री टर्मिनल ट्रायल भी सफल रहा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन ने एक्स पर वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी। अब 15 दिसंबर तक उड़ान शुरू करने की तैयारी है।

स्थानीय लोगों और कंपनी के प्रतिनिधियों ने यात्री बनकर ट्रायल में हिस्सा लिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नोएडा एयरपोर्ट पर घरेलू टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है। यहां तक की सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी काम पूरे हो गए हैं। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ तैनात है।

टर्मिनल ट्रायल के दौरान यात्रियों की एंट्री से लेकर चेक-इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग गेट और बैगेज हैंडलिंग तक पूरे सफर को दर्शाया गया है, जिसे प्रबंधन ने सफल बताया है। इस दौरान यात्रियों को बाकायदा बोर्डिंग पास देकर विमान तक पहुंचने के लिए रवाना भी किया गया। प्रबंधन ने इसे बड़ा माइलस्टोन बताते हुए सभी तैयारियां जोरो पर चलने की बात कही है, जिससे उड़ान निर्धारित समय पर शुरू हो सके।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि एयरपोर्ट उड़ान के लिए लगभग तैयार है। रनवे पर सभी जरूरी रडार स्थापित हो चुके हैं। अब सिर्फ नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) की मंजूरी का इंतजार है। यह मंजूरी एयरोड्रम लाइसेंस के लिए अनिवार्य होगी। दावा किया जा रहा है कि 15 दिसंबर को एयरपोर्ट के रनवे से पहली यात्री विमान सेवा उड़ान भरेगी। इसे लेकर अधिकारियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि, अभी शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर तिथि स्पष्ट नहीं है।