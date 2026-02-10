नोएडा एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार, उद्गघाटन से पहले आए वीडियो में देखिए अंदर-बाहर का शानदार नजारा
इस हवाई अड्डा शुरुआत में सालाना 50 लाख यात्री उड़ान भर सकेंगे। हवाई अड्डे को एक रनवे से 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख कई बार बदल चुकी है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर एयरपोर्ट सर्विलांस रडार और नेविगेशन सिस्टम तक हर प्रकार के उपकरण की व्यवस्था हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को एक्स पर एयरपोर्ट के कार्य प्रगति का वीडियो भी साझा किया। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव की ओर से एक्स पर साझा किए गए वीडियो में एयरपोर्ट के संचालन के लिए जरूरी हर पहलु की प्रगति के बारे में बताया गया है।
इनमें एयरपोर्ट की एक्सिस रोड से लेकर ईंधन टैंक, ऑपरेशन सेंटर, जल और सीवेज व्यवस्था, चेक पोस्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, घरेलू टर्मिनल काउंटर, ईगेट्स, बैगेज हैंडलिंग, लाउंज, विमानों को खड़ा करने के लिए एप्रन, कार्गो टर्मिनल, सोलर फॉर्म, एटीसी, ग्राउंड हैंडलिंग के वाहनों के लिए सीएनजी पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, रनवे, नेगिवेशन सिस्टम, टेक्सी-वे इत्यादि के कार्यों को दर्शाया गया है।
कुल मिलाकर अब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ एयरोड्रम लाइसेंस से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जो अंतिम चरण में बताई गई हैं। एयरपोर्ट का प्रथम चरण कुल 1334 हेक्टेयर में विकसित हुआ है। एयरपोर्ट के रनवे पर दिसंबर 2024 में इंडिगो के यात्री विमान को उतारकर ट्रायल किया गया था, जो सफल रहा था। वर्ष 2025 में अक्तूबर अंत और नवंबर के पहले सप्ताह में भी रनवे पर छोटे विमान को उतारकर उपकरणों को परखा गया था। एयरपोर्ट बना रही कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दो बार स्थानीय लोगों और कर्मचारियों को यात्री बनाकर चेक इन, बोर्डिंग और बैगेज हैंडलिंग समेत अन्य यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को परखा था। उद्घाटन के बाद यह प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा।
यहां देखिए वीडियो
हर वर्ष 50 लाख यात्री उड़ान भर सकेंगे
इस हवाई अड्डा शुरुआत में सालाना 50 लाख यात्री उड़ान भर सकेंगे। हवाई अड्डे को एक रनवे से 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। 80 प्रतिशत यात्री क्षमता पूरी होने के बाद, दूसरे रनवे और टर्मिनल भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा।
कई बार तारीख बढ़ चुकी
एयरपोर्ट का संचालन 29 सितंबर 2024 को होना था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा न होने के चलते तिथि को बढ़ाकर 17 अप्रैल 2025 कर दिया। इसके बाद 30 नंवबर को उद्घाटन की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद अफसरों ने 15 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर उड़ान शुरू होने का दावा किया, लेकिन उड़ानों पर फिर ब्रेक लग गया।
आसपास के सेक्टरों में भूमि खरीदी जा रही
नोएडा एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को भी यीडा ने विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। एयरपोर्ट के आसपास सेक्टर-8, 8डी, 11, 4ए, 5ए और 5 को विकसित करने के लिए तेजी से भूमि खरीदी जा रही है। सेक्टर-8डी लॉजिस्टिक और वेयर हाउस प्रस्तावित हैं। यीडा सेक्टर-8डी के लिए थोरा और दयौरार गांव की जमीन खरीदी जा रही है।
