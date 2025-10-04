एयरपोर्ट पर दूसरा रनवे बनाने की तैयारी, पहले फेज का काम अंतिम चरण में

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के विस्तार के लिए 14 गांवों की 2053 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज हो गई है, जहां दो नए रनवे और विमानों के इंजन बनाने वाली कंपनियां स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए शत प्रतिशत किसानों ने सहमति दे दी है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रथम चरण का काम अंतिम दौर में है। अब दूसरे रनवे और विमानों के इंजन बनाने वाली कंपनियां स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांव के शत प्रतिशत किसानों ने जमीन देने के लिए सहमति दे दी है।

नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे चरण में विस्तार के लिए 14 गांवों की 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 2053 हेक्टेयर में दो रनवे और कुल 750 एकड़ में विमानों के ईंजन बनाने वाली कंपनियां स्थापित होंगी। एविएशन इंडस्ट्री के लिए दुनियाभर की पांच से ज्यादा विमानों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने तीसरे चरण में किसानों को 4300 रुपये प्रतिकर के हिसाब से मुआवजा देने का एलान किया हैं। जमीन देने के लिए शत प्रतिशत किसान सहमति दे चुके हैं। अब अधिग्रहण से प्रभावित करीब 9361 परिवारों को विस्थापित करने के लिए धारा 19 का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विस्थापन के साथ ही जमीन अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। हालांकि, विस्थापन को लेकर कुछ किसानों के कोर्ट जाने की बात भी सामने आई है। एयरपोर्ट के पहले चरण में 1334 हेक्टेयर में एक रनवे, एक टर्मिनल बना। दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर में अन्य रनवे और एमआरओ हब बनेगा। तीसरे चरणमें 2053 हेक्टेयर में सर्विस रनवे, एविएशन इंडस्ट्री लगेगी। नोएडा एयरपोर्ट पर कुल पांच रनवे बनेंगे।