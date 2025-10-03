नोएडा एयरपोर्ट के लिए अलग रास्ता, बिना यमुना एक्सप्रेस के सीधे पहुंचेंगे; जल्द होगा पूरा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर 60 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण 30 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, जिससे दिल्ली से आने वाले यात्रियों को टोल टैक्स और लंबी दूरी से राहत मिलेगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इससे पहले नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए नए रास्ते पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस रास्ते के जरिए दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को यमुना एक्सप्रेस का सहारा नहीं लेना पडेगा। यानी ना तो लोगों को एक्सप्रेसवे का महंगा टोल देना होगा और ना ही एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ेगी। ये रास्ता 30 अक्टूबर से पहले तैयार हो जाएगा।

सड़क पर चल रहा काम आपको बता दें कि ये कोई नया रास्ता नहीं है, बल्कि यमुना एक्सप्रेस के पैरलल चलने वाली 60 मीटर चौड़ी सर्विस रोड है। कम इस्तेमाल की वजह से ये रोड जर्जर हो गई थी। लेकिन यमुना अथॉरिटी अब इसे ठीक कर रही है। रबूपुरा गांव के पास 400 मीटर का 'खड्डों वाला' हिस्सा, जो यात्रियों की कमर तोड़ रहा था, अब तेजी से ठीक हो रहा है। दो अन्य स्पॉट्स पर भी काम शुरू होने वाला है, जहां किसानों के पुराने विवादों ने ब्रेक लगा दिया था। अधिकारियों का दावा है कि ये रोड ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट से जेवर तक बिना रुकावट फैलेगी और एयरपोर्ट पहुंचना बच्चों का खेल हो जाएगा।

दिल्लीवालों को होगा फायदा इस रोड के बनने के बाद सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली से आने वाले यात्रियों को होगा। क्यों कि ये वैकल्पिक मार्ग सीधा एयरपोर्ट की बाउंड्री तक ले जाएगा। साथ ही, ये रोड अथॉरिटी के बड़े सेक्टरों जैसे 18 और 20 को भी जोड़ेगी, जहां यूनिवर्सिटीज और आवासीय प्रोजेक्ट्स की भरमार है।