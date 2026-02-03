इंतजार खत्म! नोएडा एयरपोर्ट तैयार, इसी महीने PM मोदी कर सकते हैं उद्घाटन; CM योगी का बड़ा ऐलान

संक्षेप: जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सीएम योगी के अनुसार एयरपोर्ट तैयार है, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट का यात्री भार कम होगा।

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इसका उद्घाटन कर सकते हैं।

बजट पर चर्चा और एयरपोर्ट पर गुड न्यूज! केंद्रीय बजट पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए जरूरी एरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि इस महीने प्रधानमंत्री द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया जाएगा।'

अधिकारियों ने क्या कहा? जहां सीएम योगी फरवरी में उद्घाटन की उम्मीद जता रहे हैं, वहीं परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि डीजीसीए (DGCA) से लाइसेंस मिलना अभी बाकी है, जो सबसे अहम है। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि अगर सभी लंबित मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो मार्च के अंत तक एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। इस सप्ताह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू और सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक अहम समीक्षा बैठक भी होने वाली है।

दिल्ली एयरपोर्ट का बोझ होगा कम एक बार शुरू होने के बाद, यह एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इससे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। पहले चरण में इस एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 1.2 करोड़ (12 मिलियन) यात्रियों को संभालने की है। इसके साथ ही, यह लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या के बाद उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा।