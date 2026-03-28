Jewar Airport Inauguration LIVE : जेवर का नोएडा एयरपोर्ट NCR को देगा नई उड़ान, PM मोदी आज करेंगे उद्घाटन

Noida International Airport Jewar Inauguration live update

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में 11,282 करोड़ रुपये की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट चार चरणों में पूरा होगा जिसकी कुल अनुमानित लागत 29,560 करोड़ रुपये है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल, कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पूरे गौतमबुद्ध नगर में सुरक्षा के व्यापक और बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। इसमें सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों से लेकर हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, जिससे जेवर उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। यहां पढ़ें जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े पल-पल के अपडेट

28 Mar 2026, 09:25:46 AM IST जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे है : योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर लिखा, '' 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा आज एक और स्वर्णिम शिखर को स्पर्श करने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर-कमलों से आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के प्रथम चरण का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। जेवर का यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे है। यहां से युवाओं के सपने उड़ान भरेंगे, संभावनाएं साकार होंगी और भविष्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। इस युगांतरकारी परियोजना को धरातल प्रदान करने वाले हमारे किसान भाइयों को विशेष बधाई, आपके समर्पण से ही यह विकास संभव हुआ है। 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।''

28 Mar 2026, 09:20:54 AM IST प्रधानमंत्री कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा की आधारशिला रखेंगे।

28 Mar 2026, 09:19:06 AM IST गौतमबुद्धनगर जिले की सीमाओं पर बढ़ी चौकसी गौतमबुद्धनगर जिले की सीमाओं, विशेषकर हरियाणा सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा अलीगढ़, बुलंदशहर समेत आसपास के जिलों की सीमाओं पर भी पुलिस और गश्ती वाहन हर आधा किलोमीटर पर तैनात किए गए हैं।

28 Mar 2026, 09:18:13 AM IST सुरक्षा के लिए कई जिलों से बुलाई पुलिस फोर्स प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए अन्य जिलों से भी अतिरिक्त बल बुलाया गया है। 10 आईपीएस अधिकारियों के साथ पीएसी की 10 कंपनी और आरएएफ की दो कंपनी की तैनाती की गई है।

28 Mar 2026, 09:15:32 AM IST आईएसटीएमएस के जरिये की जाएगी निगरानी नोएडा एक्सप्रेसवे पर अति विशिष्ट (वीवीआईपी) लोगों की आवाजाही की निगरानी आईएसटीएमएस के जरिये की जाएगी।

28 Mar 2026, 09:14:58 AM IST एयरपोर्ट परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी प्रकार की अफवाह न फैल सके। निगरानी के लिए एयरपोर्ट परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहेंगे।

28 Mar 2026, 09:14:14 AM IST पीएसी, आरएएफ, एटीएस और सीआईएसएफ की टीमें भी तैनात एयरपोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम से पहले और दौरान सुरक्षा जांच, बम निरोधक जांच और अन्य सुरक्षा उपाय लगातार किए जाएंगे। परिसर में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और महिलाओं की जांच के लिए अलग व्यवस्था की गई है। सुरक्षा में पुलिस के साथ पीएसी, आरएएफ, एटीएस और सीआईएसएफ की टीमें भी तैनात हैं। ड्रोन से संभावित खतरे को देखते हुए एंटी-ड्रोन यूनिट्स को भी सक्रिय किया गया है और पूरे क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है।

28 Mar 2026, 09:13:05 AM IST पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सभी प्रवेश द्वारों पर सख्त जांच की जा रही है और बिना तलाशी, पहचान पत्र व बैग की जांच के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।